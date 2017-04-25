Молочную ферму «Котиково» в Хабаровском крае продали за 52 млн рублей

У коров в Вяземском районе появился новый хозяин. На электронных торгах ферма «Котиково» была продана предприятию ООО «Агрофирма “Семена”» группы компании «Скиф» (Хабаровский край) за 52,8 млн рублей, сообщила корреспонденту портала «Губерния» конкурсный управляющий ОАО «Котиково» Ирина Бугримова.

«Эта компания предложила самую большую цену, после чего торги прекратились. 26 апреля будет передача имущества», — уточнила собеседница.

Корме предприятия-победителя в конкурсе участвовали еще две компании — ООО «Гринтехлес» (Хабаровский край) и ООО «Прометей» (Приморский край).

Напомним, до момента продажи все имущество фермы «Котиково» находилось на ответственном хранении у АО «Лермонтовское». С 1 апреля руководство этого предприятия распорядилось прекратить поставку на ферму кормов и уволило весь персонал. Коровы голодали несколько дней — до тех пор, пока к проблеме не подключился краевой Минсельхоз и неравнодушные граждане, организовавшие сбор средств. После этого коров накормили, однако выяснилось, что дояркам и скотникам также нечего есть — денег они не видели с февраля.