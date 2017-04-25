В Новосибирске заделали яму на Большевистской
В Новосибирске проезжую часть на улице Большевистской неподалеку от «Снежной мили» отремонтировали.
В Новосибирске проезжую часть на улице Большевистской неподалеку от «Снежной мили» отремонтировали.
Об этом сообщили «Новосибирские новости». Кроме того, до 5 мая работники разберутся и с тротуаром в той местности.
Напоминаем, яма в асфальте на Большевистской начала увеличиваться в размерах в марте месяце.
Дорожное полотно отремонтировали после движения грунтовых вод. Все работы оплатил застройщик «Снежной мили». Остановка «Гостиница Обь» пока останется на новом месте.