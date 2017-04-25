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08:16 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске заделали яму на Большевистской

В Новосибирске проезжую часть на улице Большевистской неподалеку от «Снежной мили» отремонтировали.

Об этом сообщили «Новосибирские новости». Кроме того, до 5 мая работники разберутся и с тротуаром в той местности. Из-за большого количества коммуникаций под землей в этой местности пешеходную зону будут ремонтировать вручную. Кроме того, высока вероятность повторного проседания грунта.

Напоминаем, яма в асфальте на Большевистской начала увеличиваться в размерах в марте месяце. Из-за происшествия движение автомобилей тогда ограничили до двух полос. Трещина появилась из-за того, что в этой местности начали строить ТЦ «Снежная миля», из-за таяния снегов и ручья, который протекает там и впадает в реку Обь.

Дорожное полотно отремонтировали после движения грунтовых вод. Все работы оплатил застройщик «Снежной мили». Остановка «Гостиница Обь» пока останется на новом месте.

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