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07:20 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Киевляне задолжали за отопление и горячую воду почти 5 млрд грн

По данным ПАО «Киевэнерго», критическая ситуация с расчетами за отопление и горячую воду сохраняется в Деснянском и Святошинском районах столицы.

Источник: AP 2017

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Долг Киева за отопление и горячую воду составляет почти 5 млрд грн, сообщает пресс-служба ПАО «Киевэнерго».

Как отмечается, наибольшая задолженность за тепло, отопление и горячую воду — у населения и ЖЭО (Жилищно-эксплуатационное объединение) — 2,2 млрд грн и 904,1 млн грн соответственно.

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Критическая ситуация с расчетами за отопление и горячую воду сохраняется в Деснянском и Святошинском районах столицы.

Также сообщается, что существенную задолженность за отопление и горячую воду накопил государственный бюджет. На 1 апреля 2017 года задолженность организаций, которые финансируются из госбюджета, составила 181,5 млн грн, долг госбюджета по компенсации льгот и субсидий — 1,2 млрд грн.

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