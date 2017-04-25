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07:23 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Газификация Красноярска обойдется в 30−35 млрд рублей

Схему газификации региона утвердят летом этого года.

Источник: Reuters

Проведение газовой трубы в Красноярск обойдется приблизительно в 30−35 млрд рублей. Об этом агентству ТАСС сообщил губернатор Виктор Толоконский.

Это процесс небыстрый, это огромные инвестиции. Я могу их примерно оценить в 30−35 млрд рублей. Это только довести газовую трубу до Красноярска
Виктор Толоконский
Губернатор

По словам губернатора, схема газификации Красноярского края уже подготовлена и ждет утверждения региональным правительством и «Газпромом». Одобрение схемы ожидается к концу первого полугодия 2017 года.

Где-то во втором полугодии мы начнем активный диалог с руководителями “Газпрома” уже по срокам, по планам включения этой программы в инвестиционную программу “Газпрома”. Надеюсь, в этом году мы подпишем протокол о намерениях, обозначим эти сроки, обозначим ответственность региона
Виктор Толоконский

Попытки газификации региона предпринимались и ранее, но не получали дальнейшего развития. Ситуация изменилась, когда в июле 2014 года во время рабочей встречи губернатора края с президентом РФ Владимиром Путиным данная инициатива была поддержана.

Согласно одному из проектов, предлагается поэтапное строительство магистрального газопровода «Проскоково — Ачинск — Красноярск — Канск — Балаганск». Газ появится в 10 городах и 16 районах края, попадающих в зону влияния газотранспортной инфраструктуры. Ранее сообщалось, что стоимость газификации составляет 178−250 млрд рублей, а переоборудование городских ТЭЦ под газ потребует еще до 18 миллиардов.

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