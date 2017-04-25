В Новосибирск завезли 24 экзотические птицы нелегально

В Новосибирске сотрудники таможни пресекли нелегальную перевозку птиц в аэропорту «Толмачево». Об этом сообщает пресс-служба Федерального Таможенной службы Сибирского Таможенного управления.

Мужчина из Алтайского края спрятал в своем багаже 24 птицы редкого вида, которые пытался провезти из Вьетнама. Птицы ехали в чемодане, упакованные в коробки с проделанными отверстиями. Один пернатый путешественник не выдержал дороги и погиб.

У мужчины не было специальных документов на перевоз птиц. Задержанный признался, что вез птиц нелегально и знал это, так как не смог получить нужное разрешение. Он является сотрудником компании, которая занимается разведением птиц, он добавил, что перевозимые им пернатые не являются редким или исчезающим видом. Информацию проверяют. На нарушителя возбудили уголовное дело по статье «Несоблюдение ограничений на ввоз товаров».