Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Птица уничтожила стратегический бомбардировщик США за 112 млн. $
Кремль ответил на обвинения об обмане Путина Кадыровым
Надежда Ручка ждет первенца
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
«Металл горел, как дерево»: как погиб космонавт КомаровВоспоминания о первом пилотируемом космическом полете, закончившемся трагедией
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Чемпионские амбиции «Спартака» определит дерби с ЦСКА
Вице-президент НХЛ: Возвращение Ковальчука — сложный момент
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
Молодёжь КНДР хочет уничтожить агрессоров 5 миллионами бомб
«Бублик» диаметром 15 км: СМИ о новом оружии РФ
Китайские автомобили, которых вы никогда не видели
Россияне «раскупили» еще не выпущенные Lamborghini
Фоторепортажи
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
15Роботы в Пальмире
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
06:55 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирск завезли 24 экзотические птицы нелегально

Жителя Алтайского края задержали в аэропорту Толмачёво.

В Новосибирске сотрудники таможни пресекли нелегальную перевозку птиц в аэропорту «Толмачево». Об этом сообщает пресс-служба Федерального Таможенной службы Сибирского Таможенного управления.

Мужчина из Алтайского края спрятал в своем багаже 24 птицы редкого вида, которые пытался провезти из Вьетнама. Птицы ехали в чемодане, упакованные в коробки с проделанными отверстиями. Один пернатый путешественник не выдержал дороги и погиб.

У мужчины не было специальных документов на перевоз птиц. Задержанный признался, что вез птиц нелегально и знал это, так как не смог получить нужное разрешение. Он является сотрудником компании, которая занимается разведением птиц, он добавил, что перевозимые им пернатые не являются редким или исчезающим видом. Информацию проверяют. На нарушителя возбудили уголовное дело по статье «Несоблюдение ограничений на ввоз товаров».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
118 человек унесло на льдине в Красноярске
В Совфеде ответили на заявление Лондона о праве на ядерный удар
РФ возобновила действие меморандума с США по полетам над Сирией
Марин Ле Пен отошла от дел своей партии на время выборов
МИД РФ упразднил должность уполномоченного по правам человека
США планируют сократить финансовую помощь Украине на 70%
Стала известна возможная причина убийства россиянки в Орегоне
Обама выступил на публике впервые после ухода с поста президента
Спорт
Чемпионские амбиции «Спартака» определит дерби с ЦСКА После разгромного поражения красно-белых в Ростове-на-Дону в борьбе за золото национального первенства вновь появилась интрига
Авто
«Авто Mail.Ru» в прямом эфире: редакция отвечает на вопросы Прямо сейчас «Авто Mail.Ru» проводит прямой эфир. Тема — обсуждение Skoda Octavia RS и Scout. А заодно мы поговорим про автосалон в Шанхае и китайские автомобили
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной Режиссер очередной экранизации классического романа считает критику исполнителей главных ролей необоснованной
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз Телеведущая готовится стать мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь