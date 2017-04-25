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07:36 (мск), источник: Вести - Новосибирск

На одну вакансию в Новосибирске претендуют 16 выпускников вузов

В среднем новосибирские работодатели готовы предложить соискателю без опыта работы зарплату в размере 25 тысяч рублей, сообщают аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter.

Накануне выпускных в университетах аналитики HeadHunter провели исследование рынка труда для специалистов без опыта работы в Новосибирске.

Как заметили аналитики, уровень конкуренции на рынке труда среди специалистов без опыта работы в Новосибирске находится на очень высоком уровне. В среднем на одно вакантное место в проф. области «Начало карьеры, студенты» приходится 16 резюме. При этом, среди общего числа предложений, которые работодатели разместили в нашем городе, только 17% для тех, у кого опыта работы еще нет.

Больше всего вакансий для соискателей без опыта работы работодатели региона с начала года размещали в следующих областях: «Продажи» — 44% от общего количества предложений о работе для кандидатов без трудового стажа, «Начало карьеры, студенты» — 22%, «Информационные технологии» — 11%. В пятерку лидеров также вошли сферы «Медицина, фармацевтика» (11%), «Административный персонал» (10%).

Если же посмотреть на основные требования работодателей к молодым специалиста (до 25 лет), это будут следующие качества: нацеленность на результат и инициативность, высокая ответственность, умение работать как в команде, так и автономно, наличие хорошей теоретической базы и представлений о будущей работе. .

В среднем новосибирские работодатели готовы предложить соискателю без опыта работы зарплату в размере 25 тысяч рублей. В Красноярске средняя заработная плата в профессиональной области «Начало карьеры, студенты» составляет 27 тысяч рублей, в Омске — 20 тысяч рублей, в Томске — 22, 5 тысяч рублей, в Барнауле — 20 тысяч.

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