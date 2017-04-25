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07:30 (мск), источник: АиФ Челябинск

Движение авто на улице Краснознамённой в Челябинске ограничат до 19 мая

Причина — строительство газопровода.

Движение транспорта по улице Краснознамённой в Челябинске ограничат более чем на три недели, сообщают в пресс-службе городской администрации.

Затруднения у водителей могут возникнуть на пересечении Краснознамённой и Партизанской, где с 24 апреля по 19 мая будут вестись работы по строительству газопровода к жилому дому. Автовладельцев просят заранее планировать свои маршруты.

Напомним, временное ограничение также ожидает южноуральцев на трассе М-5 26 апреля: дорогу у посёлка Тимирязевский перекроют на полчаса для работ на электросети.

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