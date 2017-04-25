В мэрии Уфы рассказали, когда в городе отключат отопление

Холодная погода не позволяет сотрудникам коммунальных служб экономить на отоплении. Среднесуточную температуру воздуха по-прежнему нельзя назвать летней, а значит батареи будут горячими еще несколько недель.

Если в прошлом году отопление в Уфе отключили 30 апреля, то в этом году тепло отключат не раньше 10 мая. Эту дату назвали сегодня утром на оперативном совещании в мэрии.