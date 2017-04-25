В мэрии Уфы рассказали, когда в городе отключат отопление
Батареи станут холодными не раньше 10 мая.
Батареи станут холодными не раньше 10 мая.
Холодная погода не позволяет сотрудникам коммунальных служб экономить на отоплении. Среднесуточную температуру воздуха
Если в прошлом году отопление в Уфе отключили 30 апреля, то в этом году тепло отключат не раньше 10 мая. Эту дату назвали сегодня утром на оперативном совещании в мэрии.
— Надо понимать, что предприятия и дома могут сами решить для себя, стоит ли отключать отопление раньше общегородского срока или позже, — напомнил горожанам