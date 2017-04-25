Во Владивосток поступила вторая партия ЭРА-ГЛОНАСС
Почти 1,5 тысячи устройств вызова экстренных оперативных служб
Почти 1,5 тысячи устройств вызова экстренных оперативных служб
До конца апреля в край прибудет еще 600 комплектов оборудования. Первая партия пришла в начале этого месяца.
— Мы понимаем, что автомобилисты Приморья долго ждали, когда заработает временный порядок оформления единичных транспортных средств, ввозимых на территорию России, и сейчас необходимо разгрузить склады временного хранения в портах. Поэтому для увеличения объема поставок оборудования задействованы все ресурсы, — цитирует
В компании также добавили, что в ближайшие месяцы в регион поступят более 12 тысяч устройств.
Напомним, система вызова экстренных оперативных служб устанавливается на автомобили и способна автоматически срабатывать в случае ДТП.
Обязательная установка терминалов