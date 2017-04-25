Во Владивосток поступила вторая партия ЭРА-ГЛОНАСС

До конца апреля в край прибудет еще 600 комплектов оборудования. Первая партия пришла в начале этого месяца.

— Мы понимаем, что автомобилисты Приморья долго ждали, когда заработает временный порядок оформления единичных транспортных средств, ввозимых на территорию России, и сейчас необходимо разгрузить склады временного хранения в портах. Поэтому для увеличения объема поставок оборудования задействованы все ресурсы, — цитирует пресс-служба временного генерального директора АО «ГЛОНАСС» Андрея Жерегели.

В компании также добавили, что в ближайшие месяцы в регион поступят более 12 тысяч устройств.

Напомним, система вызова экстренных оперативных служб устанавливается на автомобили и способна автоматически срабатывать в случае ДТП.