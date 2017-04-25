Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Актер из сериала «Интерны» умер во время операции в Москве
Украинский министр заявил, что США дали четкий сигнал Киеву
Какие магазинные пельмени нельзя покупать ни в коем случае
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
«Металл горел, как дерево»: как погиб космонавт КомаровВоспоминания о первом пилотируемом космическом полете, закончившемся трагедией
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Чемпионские амбиции «Спартака» определит дерби с ЦСКА
Вице-президент НХЛ: Возвращение Ковальчука — сложный момент
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
Молодожены во время медового месяца заразились крысиным паразитом
У оральных контрацептивов нашли необычные побочные эффекты
Китайские автомобили, которых вы никогда не видели
Россияне «раскупили» еще не выпущенные Lamborghini
Фоторепортажи
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
07:57 (мск), источник: "Российская газета"

Во Владивосток поступила вторая партия ЭРА-ГЛОНАСС

Почти 1,5 тысячи устройств вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС поступила в краевой центр Приморья, сообщает пресс-служба администрации региона.

Источник: РИА "Новости"

До конца апреля в край прибудет еще 600 комплектов оборудования. Первая партия пришла в начале этого месяца.

— Мы понимаем, что автомобилисты Приморья долго ждали, когда заработает временный порядок оформления единичных транспортных средств, ввозимых на территорию России, и сейчас необходимо разгрузить склады временного хранения в портах. Поэтому для увеличения объема поставок оборудования задействованы все ресурсы, — цитирует пресс-служба временного генерального директора АО «ГЛОНАСС» Андрея Жерегели.

В компании также добавили, что в ближайшие месяцы в регион поступят более 12 тысяч устройств.

Напомним, система вызова экстренных оперативных служб устанавливается на автомобили и способна автоматически срабатывать в случае ДТП.

Обязательная установка терминалов ЭРА-ГЛОНАСС предусмотрена новым техрегламентом Таможенного союза, вступившим в силу 1 января 2017 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Обама впервые выступил на публике после ухода с поста президента
В Совфеде ответили на заявление Лондона о праве на ядерный удар
РФ возобновила действие меморандума с США по полетам над Сирией
Северная Корея провела крупные артиллерийские стрельбы
МИД РФ упразднил должность уполномоченного по правам человека
США планируют сократить финансовую помощь Украине на 70%
Стала известна возможная причина убийства россиянки в США
Обама выступил на публике впервые после ухода с поста президента
Спорт
Чемпионские амбиции «Спартака» определит дерби с ЦСКА После разгромного поражения красно-белых в Ростове-на-Дону в борьбе за золото национального первенства вновь появилась интрига
Авто
«Авто Mail.Ru» в прямом эфире: редакция отвечает на вопросы Прямо сейчас «Авто Mail.Ru» проводит прямой эфир. Тема — обсуждение Skoda Octavia RS и Scout. А заодно мы поговорим про автосалон в Шанхае и китайские автомобили
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной Режиссер очередной экранизации классического романа считает критику исполнителей главных ролей необоснованной
Недвижимость
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Минстрой планирует вернуться к выдаче льготной ипотеки
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз Телеведущая готовится стать мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь