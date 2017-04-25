20 рублей в час будет стоить парковка на пл. Гарина-Михайловского

Первые 30 дней стоянка будет работать бесплатно — за это время специалисты планируют отладить технику. Дальше же стоимость одного часа оценили в 20 рублей, первые 60 минут — бесплатные. На льготную парковку также могут рассчитывать пенсионеры, ветераны войны, инвалиды. Для этого гражданам необходимо получить специальную карту. Всего стоянка рассчитана на 51 место, пять из которых — для граждан с ограниченными возможностями.

— Скоро появится парковка возле торгового центра, есть бесплатные парковки возле гостиницы «Новосибирск», вдоль улицы Челюскинцев, платные парковки у вокзала «Новосибирск-Главный». Наша парковка будет гораздо дешевле, и первый час будет бесплатным, — говорит руководитель центра организации городского движения Игорь Зимин.