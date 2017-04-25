Экс-работникам «Уфалейникеля» помогут с трудоустройством

Правительство Челябинской области поможет найти работу бывшим сотрудникам «Уфалейникеля».

Накануне о ситуации первый вице-губернатор Евгений Редин доложил Борису Дубровскому, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Так, коэффициент безработицы с начала января вырос с 5,4% до 7,8%.

«По состоянию на 21 апреля уже юридически уволено 1775 человек. Среди этого количества чуть более 400 человек — это пенсионеры. На текущий момент лишь 600 человек официально получили статус безработных. Это — очень беспокоящая тенденция. Многие люди надеются, что осенью предприятие возобновит работу, хотя пока объективных предпосылок к этому нет», — отметил Евгений Редин.

Вместе с тем, местная служба занятости провела уже две ярмарки вакансий, чтобы помочь с трудоустройством. А тем временем региональное правительство ищет инвесторов, чтобы возобновить производство.

«А пока инвесторы только лишь изучают такую возможность, я призываю жителей Верхнего Уфалея относиться к текущей ситуации прагматично, более взвешенно, и серьезно рассматривать те предложения, которые есть сейчас на рынке труда», — подчеркнул губернатор Борис Дубровский.