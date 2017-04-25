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07:54 (мск), источник: Om1.ru

Аграрии Омской области стали использовать больше удобрений

В битве за урожай хозяйства увеличили расходы на минеральные удобрения. Таким способом они пытаются повысить плодородность почвы.

Источник: Reuters

В Омской области началась посевная кампания. К работам уже приступили в 15 районах.

По данным Минсельхозпрода на 24 апреля 2017 года, все они полностью обеспечены семенами зерновых и бобовых культур. Уровень обеспеченности семенным материалом составляет 100%, к началу сезона приобретено и засыпано 364,8 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых культур.

Сейчас в хозяйствах уже ведется боронование многолетних трав и закрытие влаги. В настоящий момент таким образом обработано уже 52 тыс. га. В сезонных полевых работах участвуют 20,8 тысячи единиц сельскохозяйственной техники, из них 7,5 тыс. — это трактора, 12,6 тыс. — зерновые сеялки и 660 многофункциональных широкозахватных посевных комплексов.

При этом аналитики отмечают один любопытный тренд — в этом году хозяйства Омской области стали приобретать больше минеральных удобрений, чем в прошлом году. По последним данным, к старту сезона хозяйства купили 11 тыс. тонн удобрений. Это на 2,5 тыс. тонн больше уровня 2016 года.

Отметим, что минеральные удобрения внесены под кормовые культуры на площади 1,1 тыс. га. Это делается для повышения плодородия почвы.

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