Дорогу от 4 моста до «Платинум-Арены» построят за 66 млн рублей

В Красноярске подведены итоги торгов на строительство трех дорог в разных районах города. Комиссия выбрала подрядчиков, которые займутся возведением трасс в Солнечном, Пашенном и Тихих Зорях.

Самый большой по стоимости контракт будет подписан на строительство дороги, которая свяжет 4 мост и ледовый дворец «Платинум-Арена». Торги выиграла компания «Стройтехникс», которая получит за работу 66,1 млн рублей. За эти деньги подрядчик обязуется построить дорогу из двух частей, соединяющую 4 мост, ул. Лесников и «Платинум-Арену». Полностью готовую трассу сдадут в октябре 2018 года.

Торги на право строительства дороги в Солнечном выиграла компания «ПромСтройИнвест». За 48,9 млн рублей победитель аукциона возведет трассу длиной 487 метров от ул. 60 лет СССР до пр. Молодежного с «зебрами», освещением и озеленением. Объект будет готов к концу этого года.

Аукцион на прокладку магистрали по ул. Карамзина до Ярыгинского проезда выиграла компания «ПромСтрой». Фирме нужно построить 570-метровую дорогу со съездами и правоповоротными шлюзами, а также модернизировать существующий светофор, добавив табло обратного счета и сигнал для слепых. Стоимость работ — 37,1 млн рублей. Дорога будет готова к использованию к 1 декабря этого года.

В мэрии отметили, что строители приступят к работам сразу после подписания муниципальных контрактов. Первоначальная стоимость всех лотов была снижена в ходе торгов благодаря конкуренции, подчеркнули в администрации.