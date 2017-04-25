В Омске назвали сроки ремонта второй части улицы Ленина

Сроки начала ремонта второй части улицы Ленина назвали в Омске. Об этом сообщает НГС. Новости.

Уже сейчас на улице Ленина установили ограждения, частично сняли тротуарную плитку. Компания «ИдеалСтрой» получила ордер на выполнение земляных работ и приступит к реконструкции 10 мая — после того, как закончатся все майские праздники.

Реконструировать улицу будут от Юбилейного моста до Ленинградской площади. На эти цели потребуется около 1 млрд рублей, средства выделит компания «Газпром». Работы планируется закончить до 1 ноября.

В ходе реконструкции на дороге заменят асфальт, установят новое освещение, расширят тротуары и в целом озеленят улицу.