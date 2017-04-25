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08:49 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске цена на дачные дома упала на 50%

Дачи в Новосибирске подешевели в два раза. Цены, по наблюдениям экспертов, упали на 10−50%.

Источник: Вести - Новосибирск

Но загородные дома доступнее не стали. Экономичным для жителей региона сегодня видится вариант строительства небольшого нового дома. Вариантов планировки, строительных материалов много. Что выгоднее? покупать готовый, или построить дом самостоятельно. Растет стоимость не только материалов, но и услуг. Кто сегодня диктует условия рынку?

Корреспондент Кирилл Воробьев посетил выставку «Загородный дом» и готов ответить на эти вопросы.

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