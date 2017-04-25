Депутат Госдумы проверил состояние челябинских дорог
ЧЕЛЯБИНСК, 25 апреля, РИА ФедералПресс. В Челябинске проверили, пережили ли зиму свежеотремонтированные дороги.
ЧЕЛЯБИНСК, 25 апреля, РИА ФедералПресс. В Челябинске проверили, пережили ли зиму свежеотремонтированные дороги.
Как сообщили «ФедералПресс» в
Мониторинг дорог провели по инициативе депутата Госдумы от Челябинской области Владимира Бурматова.
Проверка началась в марте и закончилась на прошлой неделе: всего активисты изучили состояние 40 участков дорог, которые ремонтировались полгода назад. «Десять дорог уже находятся в аварийном состоянии и снова нуждаются в ремонте», — сообщили в
Подрядчиков, некачественно выполнивших свою работу, обяжут исправить недочеты без привлечения дополнительных средств из бюджета.
«Я намерен представить результаты нашего мониторинга губернатору Челябинской области Борису Дубровскому и просить главу региона поддержать нашу инициативу по устранению всех недочетов подрядными организациями за их же счет», — заявил Владимир Бурматов.
Депутат возмутился халатным отношением подрядчиков к своей работе. «В очередной раз у нас в регионе благодаря губернатору сформирован рекордный дорожный фонд, и при этом мы наблюдаем такое безответственное отношение со стороны подрядных организаций. Это недопустимо. Поэтому будем наказывать их рублем», — подчеркнул он.