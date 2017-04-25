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08:50 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Депутат Госдумы проверил состояние челябинских дорог

ЧЕЛЯБИНСК, 25 апреля, РИА ФедералПресс. В Челябинске проверили, пережили ли зиму свежеотремонтированные дороги.

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе правительства области, зиму не пережили улицы Салютная, Российская, Цвиллинга, Бажова, Механическая, Румянцева, Гаражная, Свердловский проспект, проспект Победы, а также набережная реки Миасс.

Мониторинг дорог провели по инициативе депутата Госдумы от Челябинской области Владимира Бурматова.

Проверка началась в марте и закончилась на прошлой неделе: всего активисты изучили состояние 40 участков дорог, которые ремонтировались полгода назад. «Десять дорог уже находятся в аварийном состоянии и снова нуждаются в ремонте», — сообщили в пресс-службе.

Подрядчиков, некачественно выполнивших свою работу, обяжут исправить недочеты без привлечения дополнительных средств из бюджета.

«Я намерен представить результаты нашего мониторинга губернатору Челябинской области Борису Дубровскому и просить главу региона поддержать нашу инициативу по устранению всех недочетов подрядными организациями за их же счет», — заявил Владимир Бурматов.

Депутат возмутился халатным отношением подрядчиков к своей работе. «В очередной раз у нас в регионе благодаря губернатору сформирован рекордный дорожный фонд, и при этом мы наблюдаем такое безответственное отношение со стороны подрядных организаций. Это недопустимо. Поэтому будем наказывать их рублем», — подчеркнул он.

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