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08:56 (мск), источник: УралПолит.ру

Прокуратура требует закрыть газозаправочную станцию в Камышлове, которая работает без лицензии

КАМЫШЛОВ, 25 апреля, УралПолит.Ru. В Камышлове прокуратура добивается закрытия автомобильной газозаправочной станции (АГЗС), которая работает без лицензии.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе областной прокуратуры, автомобильную газозаправочную станцию арендует ООО «Картельгаз», не имея при этом лицензии на эксплуатацию.

«В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ “О лицензировании отдельных видов деятельности” эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 1, 2 и 3 классов опасности подлежит лицензированию», — отмечают в пресс-службе ведомства.

В Камышловский районный суд направлено исковое заявление с требованием о прекращении деятельности организации до получения соответствующей лицензии.

Кроме того, в Арбитражный суд Свердловской области направлено заявление о привлечении ООО «Картельгаз» к административной ответственности по статье 14.1 КоАП РФ («осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна)»).

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