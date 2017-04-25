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09:00 (мск), источник: Новости Перми

На Петропавловской построят 16-этажное общежитие

Здание нового общежития для студентов ПГНИУ должно появиться к 2020 году. Предполагается, что источником финансирования выступит федеральный бюджет.

В Перми начали подготовку документов для строительства 16-этажного общежития ПГНИУ. По данным пресс-службы университета, проект будет включен в федеральную адресную инвестиционную программу со сроком исполнения в 2018—2020 годы.

Проект строительства общежития на 509 мест был разработан еще в 2013 году. Сейчас специалистам предстоит обновить техническую и финансовую составляющие.

Место возведения выбрано между общежитиями № 6 и № 7 в студенческом городке на ул. Петропавловская. Общая площадь объекта приближается к десяти тыс. кв. м.

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