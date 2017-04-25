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09:44 (мск), источник: KaliningradToday

Лучший МФЦ Калининградской области поощрили полумиллионом рублей

Правительство Калининградской области согласилось выделить многофункциональному центру в Гвардейске дополнительное финансирование — полмиллиона рублей.

Это — часть поощрения, которыми отмечаются лучшие МФЦ региона.

Врио губернатора Антон Алиханов отправился из Калининграда в Гвардейск, чтобы лично оценить работу центра, ну и, разумеется, справится о проблемах города. Самый молодой губернатор России с директором и специалистами, после чего пояснил, что в правительстве области хотят внедрить новую систему стимулирования МФЦ. Центры решено поощрять ежегодно — премиальный фонд установлен в размере миллиона рублей: 200 тысяч рублей получил Гурьевский МФЦ, 300 тысяч рублей — МФЦ Калининграда, а 500 тысяч рублей — Гвардейский МФЦ.

Многофункциональный центр в Гвардейске был признан лучшим в Калининградской области в 2016 году. Тут можно получить 206 услуг и их перечень постоянно расширяется. К слову, с февраля текущего года МФЦ оказывает услугу по выдаче водительских удостоверений, а с мая начнёт принимать заявления на предоставление госуслуги по заключению договора купли-продажи лесных насаждений — в части заготовки древесины для собственных нужд.

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Лучший МФЦ Калининградской области поощрили полумиллионом рублей
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