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09:23 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярцы попросили соединить Северный и Взлетку еще одной дорогой

Жители жалуются на большой поток машин, разбивающих дороги во дворах.

Источник: Reuters

В Советском районе Красноярска состоялся сход граждан, на котором обсуждалось создание дороги от ул. Урванцева до ул. Алексеева. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Жители близлежащих домов жалуются, что в их дворах проезжает большое количество автомобилей, объезжающих пробки на ул. 9 Мая. Это приводит к тому, что проезды во дворах быстро приходят в негодность. Кроме того, живущие на ул. Урванцева дети не могут нормально посещать рядом стоящую школу, боясь попасть под колеса.

Красноярцы собрали более 150 подписей за строительство новой дороги через территорию заброшенного военного городка на ул. Армейской. Однако выяснилось, что земля принадлежит министерству обороны РФ.

«Когда этот участок появится в реестре городских объектов, муниципалитет будет иметь право провести проектные работы и строить дорогу. Основная задача — чтобы этот объект был передан в муниципальную собственность. На следующем этапе мы должны вместе с жителями определиться, где можно будет организовать зеленую зону и, возможно, строительство новых жилых домов», — отметил глава Советского района Владислав Логинов.

Пока земли военного городка находятся в запущенном состоянии. На территории организована несанкционированная свалка, но убрать ее нельзя — этим должен заниматься собственник. Здесь же размещается многолетний недострой, который не только представляет опасность для детей, но и портит эстетический облик района.

К решению вопроса о передаче земель из федеральной собственности в муниципальную намерены подключиться на самом высоком уровне. Депутат Госдумы Юрий Швыткин пообещал, что в мае парламентский комитет по обороне рассмотрит проблему и попытается найти ее решение.

По материалам пресс-службы администрации Красноярска.

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