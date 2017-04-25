Общественные организации Владивостока получают субсидии от администрации города

Общественные некоммерческие организации Владивостока продолжают получать субсидии от администрации города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. За счет этих средств они компенсируют затраты по коммунальным платежам, аренде помещений, текущему ремонту, обслуживанию автомобилей с электроподъемниками для перевозки людей на инвалидных колясках, созданию интернет-сайтов и другим расходам.

Как рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока, по итогам конкурсного отбора получателями субсидий в этом году стали 19 общественных организаций. Среди них — «Спортивный Владос», общество инвалидов «Владивосток», общественные объединения инвалидов всех пяти районов города — Ленинского, Первомайского, Первореченского, Фрунзенского и Советского, общество слепых, «Благое дело», общество инвалидов «Ковчег», общественная организация инвалидов с заболеванием крови «Милосердие», Совет многодетных родителей, Союз садоводов, татаро-башкирская организация «Дуслык», Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, общество глухих, общественная организация инвалидов войны в Афганистане, религиозная общественная организация «Православный приход храма покрова Божией Матери» и совет ветеранов Фрунзенского района.