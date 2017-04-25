Общественные организации Владивостока получают субсидии от администрации города
Получателями субсидий в этом году стали 19 общественных организаций.
Получателями субсидий в этом году стали 19 общественных организаций.
Общественные некоммерческие организации Владивостока продолжают получать субсидии от администрации города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Как рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока, по итогам конкурсного отбора получателями субсидий в этом году стали 19 общественных организаций. Среди них — «Спортивный Владос», общество инвалидов «Владивосток», общественные объединения инвалидов всех пяти районов города — Ленинского, Первомайского, Первореченского, Фрунзенского и Советского, общество слепых, «Благое дело», общество инвалидов «Ковчег», общественная организация инвалидов с заболеванием крови «Милосердие», Совет многодетных родителей, Союз садоводов,
«На сегодняшний день за компенсацией на общую сумму более 500 тысяч рублей обратилось уже 9 организаций. Среди них общество