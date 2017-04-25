Mail.Ru Group инвестирует $100 млн в разработчиков игр

В ближайшие два года компания планирует инвестировать $100 млн как в российские, так и в международные проекты, сообщают «Ведомости» со ссылкой на управляющего партнера подразделения Илью Карпинского.

Отмечается, что в первую очередь компания интересуется мобильными играми, которые являются самым растущим сегментом рынка, однако готова инвестировать в игры для персональных компьютеров и игровых консолей в том случае, если появятся интересные проекты.

По словам Карпинского, Mail.Ru Games Ventures не только будет финансировать разработчиков, но и помогать им с инфраструктурой — предоставлять доступ к внутренним ресурсам и сервисам холдинга.