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09:19 (мск), источник: Nakanune.ru

В черте Екатеринбурга появилась новая промышленная зона

По итогам публичных слушаний 200 гектаров земли в Чкаловском районе Екатеринбурга, на участке ЕКАД, который соединит Полевской и Челябинский тракты, переведены в категорию земель промышленного назначения.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующий приказ с утверждением планировки территории опубликован на сайте минстроя Свердловской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ОАО «Корпорация развития Среднего Урала», в зоне промышленной и деловой застройки предусмотрено размещение производственных предприятий, а также складских и логистических комплексов.

«Для екатеринбургских бизнесменов и внешних инвесторов это знаковое событие — Екатеринбург испытывает дефицит качественных участков под заводы и склады. Участки уже выставлены на продажу, и за первый месяц было забронировано порядка 20% земель. Стоимость одного га начинается от 4,5 млн руб», — сообщили в пресс-службе.

Согласно плану развития территории, ввод инженерных сетей запланирован на конец следующего года. В промышленной зоне существует хорошая транспортная доступность благодаря дороге «Полевской тракт — станция Сысерть — поселок Полевой — Челябинский тракт».

В «Корпорации развития Среднего Урала», которая оказывает содействие в развитии этих земель, в концепции индустриального парка, высоко оценивают инвестиционный потенциал площадки: земельный участок удачно расположен, имеет выход в сеть автодорог, уже получены технические условия для подключения инженерных коммуникаций.

С севера земельные участки будут примыкать к Екатеринбургской кольцевой автодороге. Ввод новой очереди ЕКАД, который планируется к 2020 году, существенно повысит привлекательность земли и её стоимость.

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