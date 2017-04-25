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09:20 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Проект «Безопасные и качественные дороги» стартует в Новосибирской области в мае

НОВОСИБИРСК, 25 апреля, РИА ФедералПресс. В мае Новосибирская область начнет получать субсидии на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Реализация масштабного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», в котором участвует Новосибирская область, начнется в мае 2017 года. В рамках программы будет проведена работа по ремонту дорог и реконструкция участков с повышенной аварийностью.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Раков рассказал на пресс-конференции о планах реализации программы:

«В рамках проекта “Безопасные и качественные дороги”, в том числе, будет реконструирован и отремонтирован ряд объектов территориальной дорожной сети, мы впервые приступаем к реконструкции участков дороги “Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий”, также запланирован ремонт участков магистралей “Новосибирск — Кочки — Павлодар”, “Верх-Тула — Ленинское — ОбьГЭС”, “Инская — Барышево”, “Новосибирск — Садовый”. Всего по программе до 2025 года мы намерены привести в технически исправное эксплуатационное состояние 577 километров дорог, из них порядка 100 километров дорог будет отремонтировано в стартовом 2017 году», — рассказал Раков.

Напомним, что реализацию проекта Новосибирская область получит 2 миллиарда рублей. Часть из них будет выделена из регионального бюджета, часть — из федерального. Средства будут поступать поэтапно и будут зависеть от сроков проведения дорожных работ. Качество выполнения находится на контроле у Минтранса. Первым среди муниципальных образований, участвующих в проекте, стал город Новосибирск.

«Только на одном участке реализации приоритетного проекта в городе Новосибирске — дороге на ул. Петухова от пл. Кирова до Советского шоссе в 2017 году планируется отремонтировать более 53 тысяч квадратных метров общей дороги, тротуары будут отремонтированы на площади более восьми тысяч квадратных метров, планируется заменить шесть светофоров на пл. Кирова, ул. Петухова, ул. Громова, на остановке общественного транспорта «Кировский универмаг», — отметил заместитель мэра Новосибирска Данияр Сафиуллин.

В этом году в городе будет устранено 15 аварийно-опасных участках и отремонтировано 9 улиц. Всего в столице региона планируется отремонтировать 219 километров дорог. Также проект будет реализован в агломерации Новосибирске — Бердске, Искитиме, Оби, Кольцово и на дорогах регионального значения.

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