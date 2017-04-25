Краевые власти планируют развивать чусовской СК «Огонек»
Власти Прикамья намерены развивать расположенный в Чусовом спорткомплекс «Огонек», не просто, как спортивный объект, а как общественный центр.
Власти Прикамья намерены развивать расположенный в Чусовом спорткомплекс «Огонек», не просто, как спортивный объект, а как общественный центр.
Об этом вчера в ходе рабочей поездки по городам КУБа сообщил глава Прикамья Максим Решетников.
По его словам, только в этом году из краевого бюджета будет выделено 30 млн руб. на ремонт спортзала. «Но есть и более системные вопросы, как например проект
При этом он считает, что сам СК «Огонек» надо развивать не только как спортивный объект, а как общественный центр. «Там есть вопросы по гостинице, развитию сферы общепита, хороший музей есть — я там был, поэтому есть куда двигаться», — заметил глава Прикамья.