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09:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Краевые власти планируют развивать чусовской СК «Огонек»

Власти Прикамья намерены развивать расположенный в Чусовом спорткомплекс «Огонек», не просто, как спортивный объект, а как общественный центр.

Об этом вчера в ходе рабочей поездки по городам КУБа сообщил глава Прикамья Максим Решетников.

По его словам, только в этом году из краевого бюджета будет выделено 30 млн руб. на ремонт спортзала. «Но есть и более системные вопросы, как например проект санно-бобслейной трассы», — отметил глава региона. Он сказал, что есть проект стоимостью 2,7 млрд руб., однако он вызывает массу вопросов, так как в этом проекте, например запланировано строительство 28 лифтов. «Однозначно будем этот проект пересматривать в сторону его удешевления, уже проговаривал, правда на бегу возможность выделения федерального финансирования с Виталием Мутко (вице-премьер правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики — “Ъ”)», — сообщил Максим Решетников.

При этом он считает, что сам СК «Огонек» надо развивать не только как спортивный объект, а как общественный центр. «Там есть вопросы по гостинице, развитию сферы общепита, хороший музей есть — я там был, поэтому есть куда двигаться», — заметил глава Прикамья.

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