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09:49 (мск), источник: Prokazan.ru

Летом из Казани в Пекин запустят прямые авиарейсы

Летом из Казани в Пекин запустят прямые авиарейсы. Соответствующая информация размещена в сезонном расписании казанского аэропорта.

Сообщается, что период навигации по маршруту Казань-Пекин откроется 13 июня, а завершится 3 октября текущего года. Рейсы будет выполнять авиакомпания «Вимавия» на самолете Boeing-777.

Так, самолет из Казани будет вылетать в 16.00 и прилетать в Пекин в 2.15 следующего дня. Из Китая самолет будет вылетать в 4.50 и прилетать в Татарстан в 5.00 (с учетом часовых поясов).

 — На сегодняшний день есть договоренность на один раз в неделю, соответственно, мы будем стремиться к тому, чтобы частота этого рейса увеличилась, может быть, появились другие города Китая с прямым авиасообщением. Именно регулярным авиасообщением, что принципиально важно для наших жителей, поскольку только на регулярном авиарейсе наши жители могут полететь в Китай, — сказал председатель госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов, передает телеканал «Россия 24».

Напомним, ранее сообщалось, что между Казанью и Тбилиси также откроется прямое авиасообщение. Полеты стартуют со 2 июня. Билеты уже появились в продаже.

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