В «Укрэнерго» подтвердили остановку электроснабжения ЛНР

В ЛНР заявили, что готовы к отключению электричества со стороны Украины

Ранее сообщалось, что поставки электроэнергии с подконтрольной Киеву территории в самопровозглашенную ЛНР прекращены с полуночи вторника, 25 апреля. Решение прекратить электроснабжение связано с накопившимися за два с половиной года долгами за потребленную энергию ЛНР перед подконтрольным правительству Украины «Луганским энергетическим объединением» (ЛЭО).

«Этой ночью полностью прекращено энергоснабжение на временно неконтролируемые территории Луганской области», — написал Ковальчук на своей странице в Facebook.

Ранее в самопровозглашенной ЛНР заявили о восстановлении электроснабжения в большинстве районов Луганске.