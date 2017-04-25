В «Укрэнерго» подтвердили остановку электроснабжения ЛНР
Как сообщил Всеволод Ковальчук, в ночь на вторник было прекращено энергоснабжение на временно неконтролируемые территории Луганской области. Подробности он не уточнил.
Как сообщил Всеволод Ковальчук, в ночь на вторник было прекращено энергоснабжение на временно неконтролируемые территории Луганской области. Подробности он не уточнил.
КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Глава «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук подтвердил отключение энергоснабжения неподконтрольных Украине районов Луганской области.
Ранее сообщалось, что поставки электроэнергии с подконтрольной Киеву территории в самопровозглашенную ЛНР прекращены с полуночи вторника, 25 апреля. Решение прекратить электроснабжение связано с накопившимися за два с половиной года долгами за потребленную энергию ЛНР перед подконтрольным правительству Украины «Луганским энергетическим объединением» (ЛЭО).
«Этой ночью полностью прекращено энергоснабжение на временно неконтролируемые территории Луганской области», — написал Ковальчук на своей странице в Facebook.
Ранее в самопровозглашенной ЛНР заявили о восстановлении электроснабжения в большинстве районов Луганске.