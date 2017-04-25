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09:19 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В «Укрэнерго» подтвердили остановку электроснабжения ЛНР

Как сообщил Всеволод Ковальчук, в ночь на вторник было прекращено энергоснабжение на временно неконтролируемые территории Луганской области. Подробности он не уточнил.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Глава «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук подтвердил отключение энергоснабжения неподконтрольных Украине районов Луганской области.

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Ранее сообщалось, что поставки электроэнергии с подконтрольной Киеву территории в самопровозглашенную ЛНР прекращены с полуночи вторника, 25 апреля. Решение прекратить электроснабжение связано с накопившимися за два с половиной года долгами за потребленную энергию ЛНР перед подконтрольным правительству Украины «Луганским энергетическим объединением» (ЛЭО).

«Этой ночью полностью прекращено энергоснабжение на временно неконтролируемые территории Луганской области», — написал Ковальчук на своей странице в Facebook.

Ранее в самопровозглашенной ЛНР заявили о восстановлении электроснабжения в большинстве районов Луганске.

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