Бозумбаев прокомментировал снижение цен на бензин в РК

АСТАНА, 25 апр — Sputnik. Министр энергетики Канат Бозумбаев прокомментировал ранее объявленное снижение цены на бензин марки АИ-92 в сети автозаправочных станций «КазМунайГаз».

«Происходило затоваривание на рынке, спрос снизился, поэтому и конкурируют между собой», — сказал он журналистам во вторник.