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09:35 (мск), источник: Sputniknews.kz

Бозумбаев прокомментировал снижение цен на бензин в РК

Ранее «КазМунайГаз» объявил о снижении цены на бензин марки АИ-92 до 142 тенге.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 25 апр — Sputnik. Министр энергетики Канат Бозумбаев прокомментировал ранее объявленное снижение цены на бензин марки АИ-92 в сети автозаправочных станций «КазМунайГаз».

«Происходило затоваривание на рынке, спрос снизился, поэтому и конкурируют между собой», — сказал он журналистам во вторник.

Ранее «ҚазМұнайГаз Өнімдері» заявил о том, что сеть автозаправочных станций «КазМунайГаз» снизила цену на бензин марки АИ-92 до 142 тенге. По информации компании, продолжающаяся тенденция укрепления курса тенге к доллару содействовала удешевлению импорта топлива из России. Кроме того, уровень запасов АИ-92 в Казахстане способствовал стабилизации уровня оптовых цен на рынке, отмечалось в пресс-релизе.

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