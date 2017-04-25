Бозумбаев прокомментировал снижение цен на бензин в РК
Ранее «КазМунайГаз» объявил о снижении цены на бензин марки АИ-92 до 142 тенге.
Ранее «КазМунайГаз» объявил о снижении цены на бензин марки АИ-92 до 142 тенге.
АСТАНА, 25 апр — Sputnik. Министр энергетики Канат Бозумбаев прокомментировал ранее объявленное снижение цены на бензин марки АИ-92 в сети автозаправочных станций «КазМунайГаз».
«Происходило затоваривание на рынке, спрос снизился, поэтому и конкурируют между собой», — сказал он журналистам во вторник.
Ранее «ҚазМұнайГаз Өнімдері» заявил о том, что сеть автозаправочных станций «КазМунайГаз» снизила цену на бензин марки АИ-92 до 142 тенге. По информации компании, продолжающаяся тенденция укрепления курса тенге к доллару содействовала удешевлению импорта топлива из России. Кроме того, уровень запасов АИ-92 в Казахстане способствовал стабилизации уровня оптовых цен на рынке, отмечалось в