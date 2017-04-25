Аварийными признали два дома в Иркутске, которые отказались от капремонта
Два дома в Иркутске по адресу: ул. Бочкина, №№ 1 и 3, жители которых летом 2016 года отказались от проведения капремонта, официально признаны аварийными.
Два дома в Иркутске по адресу: ул. Бочкина, №№ 1 и 3, жители которых летом 2016 года отказались от проведения капремонта, официально признаны аварийными.
Об этом стало известно 25 апреля 2017 года на заседании рабочей группы «Качество повседневной жизни» Иркутского регионального отделения ОНФ. Теперь дома подлежат сносу, а жильцы — расселению.
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