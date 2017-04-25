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10:55 (мск), источник: Baikal-info.ru

Аварийными признали два дома в Иркутске, которые отказались от капремонта

Два дома в Иркутске по адресу: ул. Бочкина, №№ 1 и 3, жители которых летом 2016 года отказались от проведения капремонта, официально признаны аварийными.

Об этом стало известно 25 апреля 2017 года на заседании рабочей группы «Качество повседневной жизни» Иркутского регионального отделения ОНФ. Теперь дома подлежат сносу, а жильцы — расселению.

Напомним, как ранее сообщала пресс-служба Фонда капитального ремонта МКД Иркутской области, подрядчик прошлым летом приступил к капремонту двух домов. Когда дома вскрыли, обнаружились многочисленные дефекты, которые ранее не были известны. Собственники жилья на общем собрании в июле приняли решение отказаться от капремонта и требовать сноса деревянных брусовых домов, возведенных еще в 50-ые годы для строителей Иркутской ГЭС. Сейчас в торцах и фасаде дома имеются огромные проемы, местами брус сгнил, крыша течёт, фундамент перекосился и частично ушёл под землю. Жильцы заказали экспертизу в БТИ, по результатам котором было решено приостановить капремонт. Межведомственная комиссия в итоге приняла решение признать дома аварийными. Они будут исключены из региональной программы капремонта.

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