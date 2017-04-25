Аварийными признали два дома в Иркутске, которые отказались от капремонта

Об этом стало известно 25 апреля 2017 года на заседании рабочей группы «Качество повседневной жизни» Иркутского регионального отделения ОНФ. Теперь дома подлежат сносу, а жильцы — расселению.

Напомним, как ранее сообщала пресс-служба Фонда капитального ремонта МКД Иркутской области, подрядчик прошлым летом приступил к капремонту двух домов. Когда дома вскрыли, обнаружились многочисленные дефекты, которые ранее не были известны. Собственники жилья на общем собрании в июле приняли решение отказаться от капремонта и требовать сноса деревянных брусовых домов, возведенных еще в 50-ые годы для строителей Иркутской ГЭС. Сейчас в торцах и фасаде дома имеются огромные проемы, местами брус сгнил, крыша течёт, фундамент перекосился и частично ушёл под землю. Жильцы заказали экспертизу в БТИ, по результатам котором было решено приостановить капремонт. Межведомственная комиссия в итоге приняла решение признать дома аварийными. Они будут исключены из региональной программы капремонта.