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10:04 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Все — на паперть: екатеринбургские перевозчики распродают маршрутки

Сотнями.

Источник: УралИнформБюро

В Екатеринбурге коммерческие перевозчики массово распродают свой автопарк. Они уже выложили объявления в интернете, но звонков почти нет.

«Представляете, если на рынке 500−600 предложений… Он перенасыщен. Конечно, ничего не продается. Да и автобусы никому не нужны. На рынке везде в России сейчас упадок. По всей видимости, нам придется идти на паперть», — заявил «Уралинформбюро» руководитель компании «Декар» Сергей Ельцов.

В течение 2017 года власти Екатеринбурга планируют ликвидировать 15 коммерческих маршрутов. Всего до конца 2019 года в городе исчезнет 114 маршрутов. Вместо них будут организованы новые. Правда, частников на рынок уже не пустят. У них — в основном «Богданы» и ПАЗики, а в конкурсной документации по выбору перевозчиков будут прописаны принципиально новые требования к автопарку. Он должен состоять из автобусов средней и большой вместимости. Данное условие может выполнить только МОАП.

За счет транспортной реформы мэрия планирует поправить финансовое положение транспортных МУПов. ЕТТУ и МОАП катастрофически не хватает денег, чтобы рассчитаться с поставщиками топлива и электроэнергии, а также выплатить зарплату сотрудникам. Накануне стало известно, что из-за финансового краха в ближайшее время будет уволен директор МОАП Владимир Кайсаров.

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