Все — на паперть: екатеринбургские перевозчики распродают маршрутки

В Екатеринбурге коммерческие перевозчики массово распродают свой автопарк. Они уже выложили объявления в интернете, но звонков почти нет.

«Представляете, если на рынке 500−600 предложений… Он перенасыщен. Конечно, ничего не продается. Да и автобусы никому не нужны. На рынке везде в России сейчас упадок. По всей видимости, нам придется идти на паперть», — заявил «Уралинформбюро» руководитель компании «Декар» Сергей Ельцов.

В течение 2017 года власти Екатеринбурга планируют ликвидировать 15 коммерческих маршрутов. Всего до конца 2019 года в городе исчезнет 114 маршрутов. Вместо них будут организованы новые. Правда, частников на рынок уже не пустят. У них — в основном «Богданы» и ПАЗики, а в конкурсной документации по выбору перевозчиков будут прописаны принципиально новые требования к автопарку. Он должен состоять из автобусов средней и большой вместимости. Данное условие может выполнить только МОАП.