В Уфе массово ограждают проезжую часть

Цель таких ограждений в том, чтобы не дать пешеходам перейти улицу в неположенном месте. Их уже установили на перекрестках Менделеева-Лесотехникума, Менделеева-Зелёной, Перовской-Кувыкина.

В мэрии обещают, что всего ограждений будет 4 тысячи погонных метров на 12 участках улиц. Работы ведут в рамках программы повышения безопасности дорожного движения в 2013—2020 годах.