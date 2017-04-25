В Уфе массово ограждают проезжую часть
В Уфе массово ограждают проезжую часть — монтируют ограды перильного типа. Их устанавливают вблизи перекрёстков, преимущественно около школ.
В Уфе массово ограждают проезжую часть — монтируют ограды перильного типа. Их устанавливают вблизи перекрёстков, преимущественно около школ.
Цель таких ограждений в том, чтобы не дать пешеходам перейти улицу в неположенном месте. Их уже установили на перекрестках
В мэрии обещают, что всего ограждений будет 4 тысячи погонных метров на 12 участках улиц. Работы ведут в рамках программы повышения безопасности дорожного движения в 2013—2020 годах.