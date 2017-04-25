В Крыму введен запрет на капстроительство до 1 января 2018 года
Капстроительство запрещается до проверки разрешительной документации каждого объекта недавно созданным Архитектурным градостроительным советом РК.
Капстроительство запрещается до проверки разрешительной документации каждого объекта недавно созданным Архитектурным градостроительным советом РК.
В список городов, где до 1 января 2018 года введен мораторий на капстроительство, включены Алушта, Евпатория, Керчь, Саки, Симферополь, Судак, Феодосия, Ялта, а также Бахчисарайский, Ленинский, Раздольненский, Сакский район, Симферопольский и Черноморский районы Республики Крым. Исключение сделано лишь для тех объектов капитального строительства, которые возводятся с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Республики Крым и местных бюджетов.
В свою очередь, Службе государственного строительного надзора РК поручено приостановить до 1 января 2018 года регистрацию деклараций о начале выполнения строительных работ, деклараций о готовности объектов к эксплуатации, а также выдачу разрешений на выполнение строительных работ относительно объектов капстроительства. До выдачи этих документов все они будут перепроверены Архитектурным градостроительным советом Республики Крым. Этому же органу поручено определить в Крыму зоны, которые навсегда останутся свободными от застройки.
До создания градсовета Аксенов уволил начальника Службы госстройнадзора Крыма Сергея Тимощенко и поручил ее и.о. руководителя этой службы провести масштабную ревизию застройки Южного берега Крыма и Симферополя, где зафиксировано максимальное число нарушений застройщиками градостроительных норм. По словам Аксенова, повсеместно строятся здания, которые не соответствуют нормам этажности, ГОСТам и современным стандартам. Но никаких мер реагирования со стороны службы стройнадзора на эти вопиющие факты не было.
Напомним, в начале апреля на IV медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость» президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента из Севастополя, посоветовал властям Крыма и Севастополя самостоятельно определять баланс между застройкой и сохранением уникальной природы полуострова.
— Это предстоит делать прежде всего севастопольским и крымским властям, — заявил тогда Путин. — Вместе с вами, вместе с гражданами, определять, что и где можно и нужно строить, а где лучше воздержаться и сохранить уникальную природу Крыма. Необходимо использовать новейшие технологии и ужесточить градостроительные практики и нормы. То, что там понастроили в прежние десятилетия, я даже не хочу комментировать: это безобразие и потребительское отношение к полуострову — ухватить любой ценой. Но сейчас есть уникальная возможность с нуля и бережно подойти к решению этих вопросов.