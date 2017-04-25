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10:57 (мск), источник: "Российская газета"

В Крыму введен запрет на капстроительство до 1 января 2018 года

Капстроительство запрещается до проверки разрешительной документации каждого объекта недавно созданным Архитектурным градостроительным советом РК.

Источник: "Российская газета"

В список городов, где до 1 января 2018 года введен мораторий на капстроительство, включены Алушта, Евпатория, Керчь, Саки, Симферополь, Судак, Феодосия, Ялта, а также Бахчисарайский, Ленинский, Раздольненский, Сакский район, Симферопольский и Черноморский районы Республики Крым. Исключение сделано лишь для тех объектов капитального строительства, которые возводятся с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Республики Крым и местных бюджетов.

В свою очередь, Службе государственного строительного надзора РК поручено приостановить до 1 января 2018 года регистрацию деклараций о начале выполнения строительных работ, деклараций о готовности объектов к эксплуатации, а также выдачу разрешений на выполнение строительных работ относительно объектов капстроительства. До выдачи этих документов все они будут перепроверены Архитектурным градостроительным советом Республики Крым. Этому же органу поручено определить в Крыму зоны, которые навсегда останутся свободными от застройки.

До создания градсовета Аксенов уволил начальника Службы госстройнадзора Крыма Сергея Тимощенко и поручил ее и.о. руководителя этой службы провести масштабную ревизию застройки Южного берега Крыма и Симферополя, где зафиксировано максимальное число нарушений застройщиками градостроительных норм. По словам Аксенова, повсеместно строятся здания, которые не соответствуют нормам этажности, ГОСТам и современным стандартам. Но никаких мер реагирования со стороны службы стройнадзора на эти вопиющие факты не было.

Напомним, в начале апреля на IV медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость» президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента из Севастополя, посоветовал властям Крыма и Севастополя самостоятельно определять баланс между застройкой и сохранением уникальной природы полуострова.

— Это предстоит делать прежде всего севастопольским и крымским властям, — заявил тогда Путин. — Вместе с вами, вместе с гражданами, определять, что и где можно и нужно строить, а где лучше воздержаться и сохранить уникальную природу Крыма. Необходимо использовать новейшие технологии и ужесточить градостроительные практики и нормы. То, что там понастроили в прежние десятилетия, я даже не хочу комментировать: это безобразие и потребительское отношение к полуострову — ухватить любой ценой. Но сейчас есть уникальная возможность с нуля и бережно подойти к решению этих вопросов.

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