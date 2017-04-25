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10:15 (мск), источник: Коммерсантъ

КСП нашла неэффективные бюджетные расходы в волгоградской филармонии

Контрольно-счетная палата Волгоградской области провела проверку государственного бюджетного учреждения «Волгоградская областная филармония» и нашла десятки нарушений использования бюджетных средств, сообщает пресс-служба палаты.

В ходе проверки установлены факты занижения арендной платы за использование площадей филармонии — здание в центре Волгограда сдавалось в аренду по заниженной стоимости 62 рубля за квадратный метр в месяц. Кроме того, был нарушен порядок сдачи в аренду имущества при проведении концертов. По требованию комитета по управлению госимуществом не был произведен перерасчет аренды за помещение, сданное под кафе. Только по этому эпизоду ГБУ потеряло доход в 3 млн рублей, утверждают аудиторы. Кроме того, по многим арендным отношениям руководство филармонии вообще не оформляло документы, подтверждающие факт оказания услуг.

Однако основные претензии КСП связаны с госзакупками, поскольку в 2016 году большинство из них прошли у единственного поставщика. Это привело к экономии бюджетных средств на 0,01%, в то время как средний процент экономии по другим госучреждениям Волгоградской области в 2016 году составил 5,1%. Завышенную стоимость госзакупок аудиторы обнаружили, в частности, при проведении фестиваля «Маресьев. История подвига», посвященного 71-й годовщине в Великой Отечественной войне, и праздничного концерта к 100-летию со дня рождения Маресьева. Филармония установила начальные цены контрактов по этим мероприятиям в 15 млн руб. и 35 млн руб. соответственно на основании предложений коммерческих фирм, имеющих один и тот же адрес и учредителя.

По результатам проверки КСП рекомендовала губернатору региона Андрею Бочарову устранить выявленные нарушения. Впрочем, глава региона в декабре на встрече с журналистами и сам заявлял, что бюджетные контракты по аренде оборудования в сфере культуры «вызывают вопросы». «За несколько лет столько потратили на прокат, что могли бы купить в собственность региона такое же оборудование!», — возмущался губернатор.

Волгоградские СМИ неоднократно писали о подозрительных связях областного комитета культуры с московской фирмой по прокату сценического оборудования «МФ Групп». Многие годы именно эта компания обслуживала в Волгоградской области основные массовые культурные мероприятия. В марте глава регионального комитета культуры Виктор Гепфнер был освобожден от занимаемой должности. Он занимал этот пост с 2009 года и успел поработать при четырех губернаторах.

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