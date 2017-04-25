На переселение жителей домов на береговой линии Таганрогского залива выделили 20 млн рублей

Частные дома расположены в нескольких метрах от береговой линии Таганрогского залива и признаны непригодными для проживания из-за очень плохого технического состояния.

«Переселить проживающих в этих домах людей за счет областной госпрограммы обеспечения доступным и комфортным жильем невозможно, так как программа направлена на решение проблем жителей многоквартирных домов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выделенная сумма учитывает площадь помещений, находящихся в собственности граждан, и стоимость квадратного метра жилья в Таганроге.