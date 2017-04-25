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11:00 (мск), источник: Городской репортер

На переселение жителей домов на береговой линии Таганрогского залива выделили 20 млн рублей

Из резервного фонда Ростовской области администрации Таганрога направлено около 20 млн рублей для переселения жителей восьми домов, сообщает пресс-служба главы региона.

Частные дома расположены в нескольких метрах от береговой линии Таганрогского залива и признаны непригодными для проживания из-за очень плохого технического состояния.

«Переселить проживающих в этих домах людей за счет областной госпрограммы обеспечения доступным и комфортным жильем невозможно, так как программа направлена на решение проблем жителей многоквартирных домов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выделенная сумма учитывает площадь помещений, находящихся в собственности граждан, и стоимость квадратного метра жилья в Таганроге.

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