В Беларуси растет популярность курсов по предпринимательской деятельности для безработных
25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси растет популярность курсов по предпринимательской деятельности для безработных, сообщила корреспонденту БЕЛТА
25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси растет популярность курсов по предпринимательской деятельности для безработных, сообщила корреспонденту БЕЛТА
Так, в Республиканском институте повышения квалификации и переподготовки работников Министерства труда и социальной защиты (РИПК) такая тенденция наблюдается на протяжении последних пяти лет. На обучающих курсах по предпринимательской деятельности в течение трех недель азы бизнеса осваивают по 20−30 человек. Причем
РИПК активно участвует в программах обучения безработных, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. На профобучение их направляют органы по труду, занятости и соцзащите, а также организации, нуждающиеся в кадрах. «Людям, не имеющим работы, предоставляется возможность освоить новую специальность, получить востребованную на рынке труда профессию, пройти обучающие курсы по различным направлениям. Это дает им дополнительный шанс обрести рабочее место», — сказала Ольга Штин.
С учетом анализа потребностей рынка труда в институте в текущем году увеличилось количество групп безработных, обучающихся по образовательным программам переподготовки на базе высшего образования (продолжительность обучения 9−10,5 месяцев) по таким специальностям, как «Логистика» и «Программное обеспечение информационных систем». Если в 2016 году переподготовку на базе высшего образования проходили две группы безработных, то в 2017 обучается уже пять групп. Безработные также осваивают в институте квалификацию
Кроме того, есть возможность пройти переподготовку по таким специальностям, как «Охрана труда в отраслях непроизводственной сферы», «Экономика труда», «Управление персоналом», «Психология», «Социальная работа», «Пенсионное обеспечение», а также освоить профессии секретаря — инспектора по кадрам, кладовщика, калькулятора, тестировщика программного обеспечения, оператора ПЭВМ и др. Есть обучающие курсы по компьютерной графике, автоматизации бухгалтерского учета, организации закупок, компьютерному и кадровому делопроизводству,
Кстати, в 2016 году в РИПК обучалось больше безработных по профессиям рабочих (служащих). А всего было обучено 689 безработных (на 278 больше, чем в 2015-м) в 31 группе по 12 направлениям.
В соответствии с законодательством профобучение для безработных организуется в случаях, если невозможно подобрать подходящую работу
Обучение осуществляется в учреждениях
Безработным в период прохождения профессионального обучения предоставляются социальные гарантии и компенсации. Так, гарантируется выплата стипендии. Безработным, направленным на обучение в другой район или область, компенсируются расходы на проезд и проживание. Период прохождения профобучения по направлению госслужбы занятости населения включается в трудовой стаж. В период обучения может выплачиваться материальная помощь.