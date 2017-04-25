В Беларуси растет популярность курсов по предпринимательской деятельности для безработных

РИПК активно участвует в программах обучения безработных, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. На профобучение их направляют органы по труду, занятости и соцзащите, а также организации, нуждающиеся в кадрах. «Людям, не имеющим работы, предоставляется возможность освоить новую специальность, получить востребованную на рынке труда профессию, пройти обучающие курсы по различным направлениям. Это дает им дополнительный шанс обрести рабочее место», — сказала Ольга Штин.

Так, в Республиканском институте повышения квалификации и переподготовки работников Министерства труда и социальной защиты (РИПК) такая тенденция наблюдается на протяжении последних пяти лет. На обучающих курсах по предпринимательской деятельности в течение трех недель азы бизнеса осваивают по 20−30 человек. Причем бизнес-идеи самые разные: организация детских праздников и других торжеств, оказание услуг в сфере бытового обслуживания, ремонт дорог, грузоперевозки, агроусадьбы, гостевые дома, свинофермы, ремесленничество и т. д.

С учетом анализа потребностей рынка труда в институте в текущем году увеличилось количество групп безработных, обучающихся по образовательным программам переподготовки на базе высшего образования (продолжительность обучения 9−10,5 месяцев) по таким специальностям, как «Логистика» и «Программное обеспечение информационных систем». Если в 2016 году переподготовку на базе высшего образования проходили две группы безработных, то в 2017 обучается уже пять групп. Безработные также осваивают в институте квалификацию бухгалтера-экономиста, профессию администратора.

Кроме того, есть возможность пройти переподготовку по таким специальностям, как «Охрана труда в отраслях непроизводственной сферы», «Экономика труда», «Управление персоналом», «Психология», «Социальная работа», «Пенсионное обеспечение», а также освоить профессии секретаря — инспектора по кадрам, кладовщика, калькулятора, тестировщика программного обеспечения, оператора ПЭВМ и др. Есть обучающие курсы по компьютерной графике, автоматизации бухгалтерского учета, организации закупок, компьютерному и кадровому делопроизводству, бинес-планированию и другим востребованным на рынке труда видам деятельности.

Кстати, в 2016 году в РИПК обучалось больше безработных по профессиям рабочих (служащих). А всего было обучено 689 безработных (на 278 больше, чем в 2015-м) в 31 группе по 12 направлениям.

В соответствии с законодательством профобучение для безработных организуется в случаях, если невозможно подобрать подходящую работу из-за отсутствия необходимой квалификации (специальности), если необходимо изменить профессию (специальность, род занятий) в связи с отсутствием работы, соответствующей имеющимся у безработного профессиональным навыкам, если безработным утрачена способность либо возникли противопоказания к выполнению работы по прежней профессии (специальности).

Обучение осуществляется в учреждениях профессионально-технического, среднего специального и высшего образования, в учреждениях дополнительного образования взрослых и других организациях. При этом заключается договор, в котором определяются права и обязанности сторон, а также их ответственность за нарушение условий договора. С согласия безработного его могут направить на обучение под заявку конкретного нанимателя, гарантирующего его последующее трудоустройство. В этом случае заключается трехсторонний договор (орган по труду, занятости и социальной защите — безработный — наниматель). Наполняемость учебных групп — 20−30 человек, в случае обучения безработных инвалидов — 6−12 человек.

Безработным в период прохождения профессионального обучения предоставляются социальные гарантии и компенсации. Так, гарантируется выплата стипендии. Безработным, направленным на обучение в другой район или область, компенсируются расходы на проезд и проживание. Период прохождения профобучения по направлению госслужбы занятости населения включается в трудовой стаж. В период обучения может выплачиваться материальная помощь.