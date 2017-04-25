Молдаване сами оплатят ремонт линий электропередач

Говорить об этом еще рано, у нас сейчас очень много работы мы должны подключить всех абонентов к сети и восстановить электросети. Вопрос о том, что жители сами оплатят ремонтные работы мы не обсуждали, однако вернемся к нему, когда ликвидируем основные последствия — подчеркивает представитель компании Gas Natural Fenosa Александру Брэиляну.

— Для ситуаций такого рода должен быть создан специальный страховой фонд, откуда и будут браться средства на восстановление последствий стихии. Как правило, средства для фонда, должны быть включены в тарифы для потребителей. Однако, в Молдове нет такого резерва для средств, поэтому не исключено что компания, проводящая работы, потребует включить проведенные работы в тарифы. Если бы правительство выделило дополнительную сумму на ремонт сетей, тогда компания не стала бы включать сумму в тарифы граждан, и вопрос был бы автоматически закрыт, — объяснил бывший директор НАРЭ Виктор Парликов.