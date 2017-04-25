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10:29 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбург сэкономил 434 миллиона

Вынужденно.

Источник: УралИнформБюро

За 2016 год доходы екатеринбургского бюджета составили 34 миллиарда 492 миллиона рублей, расходы — 34 миллиарда 58 миллионов. Профицит достиг 434 миллионов рублей, сообщает «Уралинформбюро». Речь об этом шла на заседании гордумы 25 апреля.

Первоначально расходы планировались в размере 35,2 миллиарда рублей. Однако в ходе исполнения бюджета средства не удалось потратить в полном объеме в связи с проблемами правового характера. В частности, возникли вопросы по выделению земельных участков при выполнении муниципальной программы по газификации, а также при строительстве спортивных сооружений.

Кроме того, как сообщила начальник городского департамента финансов Анна Турунцева, недорасход был изначально запланирован, чтобы в начале года были средства на выплату зарплаты бюджетникам.

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