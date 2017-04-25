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10:24 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии пять городов получат более 22,5 млн рублей на благоустройство парков

УФА, 25 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкортостане определены муниципалитеты, которые получат средства по проекту «Парки малых городов» партии «Единая Россия». Общая сумма финансирования на 2017 год составила более 22,5 млн рублей, из них 18,7 млн выделены из федерального бюджета, остальные — из республиканского, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Источник: AP 2017

Облагородить свои парки смогут Белебей, Белорецк, Благовещенск, Учалы и Кумертау.

«Согласно условиям партпроекта, участниками могут стать только небольшие города с населением до 250 тысяч жителей. Под этот критерий попадают более 20 муниципалитетов республики. Те, кто не вошел в список на благоустройство в этом году, еще имеют возможность поучаствовать, так как проект долгосрочный и рассчитан на три года», — сообщил координатор проекта в Башкортостане, депутат Госсобрания республики Александр Дёгтев на заседании общественного совета.

Председатель общественного совета по проекту Вячеслав Суворов отметил, что «Парки малых городов» — это не только создание инфраструктуры, но и сохранение городских лесов, парков и скверов в населенных пунктах.

К реализации новой партийной инициативы привлечены депутаты Госсобрания республики, которые избирались от данных территорий.

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