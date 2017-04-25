В Башкирии пять городов получат более 22,5 млн рублей на благоустройство парков

Облагородить свои парки смогут Белебей, Белорецк, Благовещенск, Учалы и Кумертау.

«Согласно условиям партпроекта, участниками могут стать только небольшие города с населением до 250 тысяч жителей. Под этот критерий попадают более 20 муниципалитетов республики. Те, кто не вошел в список на благоустройство в этом году, еще имеют возможность поучаствовать, так как проект долгосрочный и рассчитан на три года», — сообщил координатор проекта в Башкортостане, депутат Госсобрания республики Александр Дёгтев на заседании общественного совета.

Председатель общественного совета по проекту Вячеслав Суворов отметил, что «Парки малых городов» — это не только создание инфраструктуры, но и сохранение городских лесов, парков и скверов в населенных пунктах.

К реализации новой партийной инициативы привлечены депутаты Госсобрания республики, которые избирались от данных территорий.