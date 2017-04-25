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10:55 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

«Проблемные» дома в микрорайоне Гидростроителей достроят

Заместитель главы Краснодара Владислав Ставицкий, курирующий вопросы строительства и архитектуры, проинспектировал строящиеся объекты микрорайона и обсудил с застройщиками планы по достройке многоэтажных домов, благоустройству прилегающих территорий, строительству дорог и созданию новых зеленых зон.

— В настоящее время этот микрорайон продолжает активно развиваться. При этом принципиально важно создавать комфортные условия для всех жителей, оперативно решать острые вопросы, связанные с нарушением сроков строительства домов, дальнейшим развитием инфраструктуры и благоустройством микрорайона, — сказал Владислав Ставицкий, заместитель глава Краснодара.

В рабочем объезде также приняли участие директор департамента строительства Максим Карпенко, глава Карасунского внутригородского округа Николай Хропов, заместитель директора городского департамента строительства Александр Мадовский.

В завершение объезда Владислав Ставицкий принял участие в открытии новой подземной парковки в жилом комплексе «Поющие фонтаны» по ул. им. Невкипелого, 18. Парковка рассчитана на 225 машиномест и вводится в строй с опережением графика и выполнена по самым современным требованиям к безопасности, оборудована системами пожаротушения и видеонаблюдения.

Заместитель главы города, подводя итоги объезда, отметил, что администрация столицы Кубани будет следить за процессом достройки проблемных домов в микрорайоне Гидростроителей до их полной готовности, а для этого контролировать соблюдение графиков производства работ. Промежуточные итоги будут регулярно подводиться на встречах с дольщиками, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

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