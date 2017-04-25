«Проблемные» дома в микрорайоне Гидростроителей достроят

— В настоящее время этот микрорайон продолжает активно развиваться. При этом принципиально важно создавать комфортные условия для всех жителей, оперативно решать острые вопросы, связанные с нарушением сроков строительства домов, дальнейшим развитием инфраструктуры и благоустройством микрорайона, — сказал Владислав Ставицкий, заместитель глава Краснодара.

В рабочем объезде также приняли участие директор департамента строительства Максим Карпенко, глава Карасунского внутригородского округа Николай Хропов, заместитель директора городского департамента строительства Александр Мадовский.

В завершение объезда Владислав Ставицкий принял участие в открытии новой подземной парковки в жилом комплексе «Поющие фонтаны» по ул. им. Невкипелого, 18. Парковка рассчитана на 225 машиномест и вводится в строй с опережением графика и выполнена по самым современным требованиям к безопасности, оборудована системами пожаротушения и видеонаблюдения.