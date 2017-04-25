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10:44 (мск), источник: Губерния онлайн

Администрация Хабаровска: Объем доходов городского бюджета увеличен на более чем 2 млрд рублей

Объем доходов городского бюджета увеличен на 2 млрд 239 млн рублей. Об этом рассказала директор финансового департамента администрации Хабаровска Степанида Черная на очередном заседании гордумы. Средства будут получены в результате межбюджетных трансфертов, а также доходов от оказания платных услуг и аренды имущества, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

В частности, 1 млрд 335 млн выделен на строительство и реконструкцию объектов дорожного хозяйства, чуть более 748 млн рублей составят средства на софинансирование объектов капитального строительства. В их числе — школа в микрорайоне Ореховая сопка, детские сады на улице Суворова и в Волочаевском городке.

Вместе с тем общий объем расходов бюджета Хабаровска увеличен на 2 млрд 247 млн рублей. По 13 программам ассигнования увеличиваются на 2 млрд 264 млн рублей, по 4 программам — сокращаются на 137,6 млн рублей. Деньги будут потрачены на ремонт путевого энергетического хозяйства, на новые объекты цветочного оформления, работы по благоустройству парка Дома офицеров флота. Также средства направят на проведение фестиваля «Амурские волны», организацию четырех спасательных постов на Амуре и другие значимые цели.

Известно, что власти сократят расходы на строительство развязки в районе улицы Большой — Воронежского шоссе. Не будут выделены средства на возведение лыжного стадиона в селе Воронежское и установку звонницы на площади Славы.

В результате доходы города в 2017 году составят 14 млрд 269 млн рублей, расходы — 14 млрд 990 млн рублей, а дефицит средств в бюджете — 721 млн рублей или 8,9 процентов.

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