Аграрии Новосибирской области планируют собрать более 2,36 млн т зерна
Губернатор области Владимир Городецкий подчеркнул, что в настоящее время есть сложности с реализацией зерна урожая прошлого года.
Губернатор области Владимир Городецкий подчеркнул, что в настоящее время есть сложности с реализацией зерна урожая прошлого года.
НОВОСИБИРСК, 25 апреля. /ТАСС/. Аграрии Новосибирской области планируют собрать в этом году урожай зерновых не меньше, чем в прошлом, когда был побит рекорд для региона — более 2,36 млн тонн зерна. Об этом сообщил во вторник журналистам губернатор Владимир Городецкий.
«Планы по урожаю не менее, чем в прошлом году — 2,36 млн тонн, наверное, даже прирастем немного», — сказал он, добавив, что в 2017 году посевные площади сохранятся примерно на уровне прошлого года. Зерновые займут 1,9 млн га, на это необходимо 311 т зерна, закуплено 314 т.
Губернатор подчеркнул, что в настоящее время есть сложности с реализацией зерна урожая прошлого года. «Будем ставить вопрос перед Минсельхозом РФ продолжить интервенции, у аграриев должен быть стимул, чтобы больше производить зерна», — подчеркнул Городецкий.
Для своевременного и качественного проведения
Аграрии южных районов региона планируют приступить к посеву зерновых в начале мая.