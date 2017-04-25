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11:17 (мск), источник: ТАСС

Аграрии Новосибирской области планируют собрать более 2,36 млн т зерна

Губернатор области Владимир Городецкий подчеркнул, что в настоящее время есть сложности с реализацией зерна урожая прошлого года.

Источник: ТАСС

НОВОСИБИРСК, 25 апреля. /ТАСС/. Аграрии Новосибирской области планируют собрать в этом году урожай зерновых не меньше, чем в прошлом, когда был побит рекорд для региона — более 2,36 млн тонн зерна. Об этом сообщил во вторник журналистам губернатор Владимир Городецкий.

«Планы по урожаю не менее, чем в прошлом году — 2,36 млн тонн, наверное, даже прирастем немного», — сказал он, добавив, что в 2017 году посевные площади сохранятся примерно на уровне прошлого года. Зерновые займут 1,9 млн га, на это необходимо 311 т зерна, закуплено 314 т.

Губернатор подчеркнул, что в настоящее время есть сложности с реализацией зерна урожая прошлого года. «Будем ставить вопрос перед Минсельхозом РФ продолжить интервенции, у аграриев должен быть стимул, чтобы больше производить зерна», — подчеркнул Городецкий.

Для своевременного и качественного проведения весенне-полевых работ предусмотрена господдержка из федерального и областного бюджетов в размере 1,38 млрд рублей. Кроме того, уже привлечено краткосрочных кредитов на сумму 1,47 млрд рублей, в том числе в рамках льготного кредитования (менее %%) — 1,09 млрд рублей. В вязи с этим правительство региона направило 100 млн дополнительных средств на субсидирование процентной ставки по краткосрочным кредитам на проведение весенне-полевых работ.

Аграрии южных районов региона планируют приступить к посеву зерновых в начале мая.

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