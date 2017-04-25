«Уфаводоканал» сообщил об отключении горячей и холодной воды 26 апреля

В Орджоникидзевском районе с 10 часов 26 апреля до 9 часов 27 апреля ХВС и ГВС отключат по следующим адресам: ул. Мира, 45, 45а, 45б, 47, 51, 62, 64, 66, 71, 73, 75, 77; ул. Горького, 35/1, 35а, 38, 39, 40, 41, 49; ул. Губкина, 1б, 2, 4, 6, 7а, 9/1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 37; ул. Жигулевская, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 23, 25; ул. Кемеровская, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 73, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 93а, 95, 97, 99, 108, 110, 112, 112а; ул. Садовая, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 27; ул. Чукотская, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33.

Кроме того, 26 апреля с 10 до 17 часов без холодной воды останутся жильцы домов на ул. Калинина, 22, 24; ул. Победы, 19, 21, 23.