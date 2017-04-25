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15:34 (мск), источник: Prokazan.ru

Новая дорожная разметка в Казани: появился тендер на 193 млн рублей

В текущем году в Казани на горизонтальную разметку дорог краской и термопластиком будет потрачено 193 млн рублей. Соответствующий тендер появился накануне на сайте госзакупок.

Источник: Prokazan.ru

Так, согласно техническому заданию, дорожную разметку термопластиком нанесут на 94 улицы города — ул. Пушкина, Вишневского, Чистопольская, Амирхана, Ямашева, Батурина, Декабристов, проспект Ибрагимова, также на Миллениуме, Кировской, Ленинской, Третьей транспортной дамбах и т. д. Еще 320 дорог будут размечены краской.

Сообщается, что заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс». Источник финансирования — республиканский бюджет.

Работы должны быть завершены к 15 июня.

 — Работы по нанесению дорожной разметки должны производиться после завершения ямочного ремонта при температуре 20 (±5) градусов тепла. Исполнитель должен гарантировать долговечность разметки выполненной термопластиком — 1 год, краской — 3 месяца, — говорится в сообщении.

Напомним, по сравнению с прошлым годом, когда правительство РТ отказывалось финансировать дорожные разметки в городе, необходимая сумма стала меньше почти на 100 млн, вернувшись к планке 2015-го года. В 2016 году на эти же цели требовалось 289 млн.

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