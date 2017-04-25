Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Птица уничтожила стратегический бомбардировщик США за 112 млн. $
Скончался бывший вице-премьер правительства России
Надежда Ручка ждет первенца
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
«Спартак» отыграется на «Урале», Семак не уступит Бердыеву
Овечкин и Малкин встретятся во втором раунде Кубка Стэнли
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
"Нам нужно на что-то есть": Волочкова призналась в долгах
66-летняя помолодевшая Алферова вышла в свет - СМИ
Страшно до слез: странные автомобили Шанхая
Технотренды в китайских автоновинках в Шанхае
Фоторепортажи
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
16Мир встретил Пасху
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
11:29 (мск), источник: Volga News

В Самаре автозаправки поймали на незаконном загрязнении воздуха

В Промышленном районе Самары во время проверки прокуратура обнаружила три автозаправки, у которых истекли разрешения на выброс вредных веществ в атмосферу.

Источник: Reuters

«ООО “Трубопроводстрой” на пр. Кирова, 77б разрешение выдавалось до 1 апреля этого года, ООО “Витязи” (ул. Ново-Вокзальная, 88б) — до 12 февраля, а ООО “Нефко” (пр. Кирова, 435) — до 1 января», — сообщили в прокуратуре Промышленного района Самары.

Соответствующие разрешения выдает министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.

Прокуратура внесла представления в адрес руководителей автозаправок и направила в минлесхоз информацию для решения вопроса о привлечении нарушителей к административной ответственности по ст. 8.21 КоАП «Нарушение правил охраны атмосферного воздуха».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Владельцев участков вблизи лесов обязали готовиться к сезону пожаров
Медведев рассказал о личных проверках состояния дорог за рулем
Фигурант дела о теракте в Петербурге оказался фантомом на родине
Северная Корея провела крупные артиллерийские стрельбы
МИД РФ упразднил должность уполномоченного по правам человека
Минкульт не будет учитывать заключение экспертов по «Матильде»
Стала известна возможная причина убийства россиянки в США
Японский губернатор рассказал о судьбе подаренного Путиным кота
Спорт
«Спартак» отыграется на «Урале», Семак не уступит Бердыеву Сегодня двумя матчами откроется программа 25-го тура чемпионата России
Авто
В Тольятти засняли «роскошную» «Весту» вице-президента АВТОВАЗа Вице-президента автогиганта по инжинирингу Харальд Грюбель передвигается на длиннобазном седане Lada Vesta Signature
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной Режиссер очередной экранизации классического романа считает критику исполнителей главных ролей необоснованной
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Комнаты в коммуналках Петербурга стали дешевле
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз Телеведущая готовится стать мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь