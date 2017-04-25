В Самаре автозаправки поймали на незаконном загрязнении воздуха

«ООО “Трубопроводстрой” на пр. Кирова, 77б разрешение выдавалось до 1 апреля этого года, ООО “Витязи” (ул. Ново-Вокзальная, 88б) — до 12 февраля, а ООО “Нефко” (пр. Кирова, 435) — до 1 января», — сообщили в прокуратуре Промышленного района Самары.

Соответствующие разрешения выдает министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.

Прокуратура внесла представления в адрес руководителей автозаправок и направила в минлесхоз информацию для решения вопроса о привлечении нарушителей к административной ответственности по ст. 8.21 КоАП «Нарушение правил охраны атмосферного воздуха».