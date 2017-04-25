В Самаре автозаправки поймали на незаконном загрязнении воздуха
В Промышленном районе Самары во время проверки прокуратура обнаружила три автозаправки, у которых истекли разрешения на выброс вредных веществ в атмосферу.
В Промышленном районе Самары во время проверки прокуратура обнаружила три автозаправки, у которых истекли разрешения на выброс вредных веществ в атмосферу.
«ООО “Трубопроводстрой” на пр. Кирова, 77б разрешение выдавалось до 1 апреля этого года, ООО “Витязи” (ул.
Соответствующие разрешения выдает министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
Прокуратура внесла представления в адрес руководителей автозаправок и направила в минлесхоз информацию для решения вопроса о привлечении нарушителей к административной ответственности по ст. 8.21 КоАП «Нарушение правил охраны атмосферного воздуха».