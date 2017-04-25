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11:28 (мск), источник: УНИАН

В Киеве на две недели отключают горячую воду сразу в 5 районах

С 24 апреля по 8 мая гидроиспытания будут проводиться в Святошинском, Оболонском, Голосеевском, Подольском и Соломенском районах столицы.

Источник: УНИАН

Энергогенерирующая компания «Киевэнерго», поставляющая тепловую и электрическую энергию потребителям столицы, возобновляет проведение гидравлических испытаний теплосетей, которые были приостановлены для избежания отключений горячей воды в период снижения температуры воздуха.

Согласно сообщению компании, с 24 апреля гидроиспытания проводятся в Святошинском, Оболонском, Голосеевском, Подольском и Соломенском районах столицы.

«С 24 апреля по 8 мая испытания теплосетей будут проводиться от станции теплоснабжения «Беличи» и районных котельных «Теремки», «Минская» и «Центральная», — сказано в сообщении.

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На этот период горячее водоснабжение будет временно прекращено для 299 жилых домов, 11 лечебных учреждений, 15 детских садов, 13 школ и 85 ведомств в Святошинском районе; для 80 жилых домов, 2 лечебных учреждений, 6 детсадов, 4 школ и 22 ведомств в Оболонском районе; для 5 жилых домов и 4 ведомств в Подольском районе; для 29 жилых домов, 3 детсадов, 2 школ, 6 ведомств в Голосеевском районе.

Кроме того, с 25 апреля по 8 мая испытания теплосетей будут проводиться от районной котельной «Никольская Борщаговка». На этот период горячее водоснабжение будет временно прекращено для 511 жилых домов, 6 лечебных учреждений, 35 детских садов, 22 школ, 140 ведомств в Святошинском районе, а также для 4 жилых домов и 4 ведомств в Соломенском районе.

Согласно сообщению, киевляне могут уточнить сроки проведения гидравлических испытаний на каждой отдельно взятой улице города на официальном сайте «Киевэнерго».

При этом пресс-служба компании отметила, что отключение от горячего водоснабжения ряда киевских домов и учреждений является вынужденной мерой, поскольку без этого испытать теплосеть технологически невозможно.

Согласно сообщению, гидравлические испытания позволяют обнаружить и отремонтировать наиболее изношенные участки сетей, тем самым предотвратив появление повреждений в холодное время года.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля «Киевэнерго» приостановило отключение горячей воды в столице из-за похолодания.

Справка УНИАН. «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав крупнейшего в Украине частного энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.

Генерацию электрической энергии «Киевэнерго» осуществляет на двух теплоэлектроцентралях — ТЭЦ-5 (установленная электрическая мощность — 700 МВт, тепловая — 1874 Гкал/ч) и ТЭЦ-6 (установленная электрическая мощность — 500 МВт, тепловая — 1740 Гкал/ч). Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью более 11,7 тыс. км.

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