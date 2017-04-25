В ноябре на Урале откроют цех оборонного завода, где обрушилась кровля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Цех машиностроительного завода имени Калинина (ЗиК) в Екатеринбурге, где 9 ноября 2016 года обрушилась кровля, планируют запустить в ноябре этого года, сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Николай Клейн.

«По плану запуск цеха запланирован в ноябре этого года. Сейчас разбираются конструкции, это не так просто, потому что после обрушения приходится предпринимать меры безопасности. На данный момент идет разбор самого цеха, параллельно проектирование и закупка оборудования», — сказал гендиректор.

По словам собеседника агентства, львиная доля оборудования не получила повреждения во время обрушения кровли. «Мы закупаем только пару единиц техники, которые попали в зону обрушения. Остальные мы меняем по плану технического перевооружения», — сказал Клейн.

Кровля на площади около 800 кв. м обрушилась на заводе 9 ноября 2016 года. Четыре человека погибли, травмы получили 14 человек. Было возбуждено уголовное дело, начата прокурорская проверка для оценки соблюдения требований законодательства об охране труда.