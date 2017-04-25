В Губахе построят крытую ледовую арену

Решетников встретился с местной детско-юношеской хоккейной командой и ее тренером Владимиром Колесниковым. По словам главы региона, арену построят в рамках соглашения между Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко, Пермским краем и администрацией города. Инициатором выступил известный российский хоккеист Евгений Кетов — воспитанник губахинской спортшколы.

«Я очень хочу, чтобы как можно больше детей в Пермском крае приобщались к спорту. Чтобы вы с радостью ходили на тренировки и верили в победу — в учебе, спорте и жизни. И запомнили этот пример — как человек, который когда-то был таким же, как вы, достиг спортивных вершин и смог дать надежду на победы вам и другим юным хоккеистам Губахи», — сказал Решетников.

Фонд Тимченко выделит 150 миллионов рублей, из бюджета Прикамья на реализацию проекта поступит 38 миллионов, еще два миллиона выделит администрация Губахи.

По планам ледовая арена будет построена уже в этом году.