В Губахе построят крытую ледовую арену
ГУБАХА, 25 апреля, РИА ФедералПресс. В Губахе будет построена крытая ледовая арена. Об этом заявил глава Прикамья Максим Решетников во время рабочей поездки Кизеловский угольный бассейн, сообщает
ГУБАХА, 25 апреля, РИА ФедералПресс. В Губахе будет построена крытая ледовая арена. Об этом заявил глава Прикамья Максим Решетников во время рабочей поездки Кизеловский угольный бассейн, сообщает
Решетников встретился с местной
«Я очень хочу, чтобы как можно больше детей в Пермском крае приобщались к спорту. Чтобы вы с радостью ходили на тренировки и верили в победу — в учебе, спорте и жизни. И запомнили этот пример — как человек, который
Фонд Тимченко выделит 150 миллионов рублей, из бюджета Прикамья на реализацию проекта поступит 38 миллионов, еще два миллиона выделит администрация Губахи.
По планам ледовая арена будет построена уже в этом году.