Об этом 25 апреля сообщил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий на пресс-конференции в региональном правительстве.

Губернатор пошел навстречу жителям Нижней Ельцовки — строительство выхода с Восточного обхода перенесут в сторону Искитимского района.

— Сейчас возобновлены работы по строительству Восточного обхода в тех объемах, которые ранее были утверждены. Есть предпосылки, что объемы финансирования могут быть увеличены решением Министерства транспорта РФ по федеральным программам, — сказал Владимир Городецкий. — Сейчас важнее, чтобы подрядчик со своими строительными организациями был готов выполнить их.

Глава региона пояснил, что решение о переносе строительства выхода в Искитимский район он принял с учетом позиции активных жителей Советского района.

— Раз люди так решили, с учетом их позиции, мы не пойдем против, вопрос снят, — сказал губернатор. — Транспорт с Восточного обхода через Нижнюю Ельцовку не пойдет. Но в тоже время я понимаю, что в этом месте есть «болевая точка» — затруднен выход большого количества транспорта через «узкое горлышко» — из этого района и со стороны медицинской академии. То есть, проблема остается, и городу придетсяее решать.

Напомним, что в марте жители города особенно активно обсуждали вопросы строительства Восточного обхода, точнее, перспективы пуска транзитного транспорта через Советский район. Это предложение вызвало волну протестов у жителей Академгородка и Нижней Ельцовки, которые опасались дорожного коллапса.

Восточный обход представляет собой автодорогу протяженностью 80 километров в объезд Новосибирска с развязками и мостами. Трасса в перспективе должна соединить Северный обход, Гусинобродское шоссе и федеральную трассу М-52 «Чуйский тракт». Строительство обхода финансируется из федерального бюджета без участия областной казны.