Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Птица уничтожила стратегический бомбардировщик США за 112 млн. $
«Никаких правил больше нет»: Лавров о международных отношениях
Ирина Шейк показала, как проводит декретный отпуск
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
As: Лев может сменить Зидана в «Реале»
Радулов: Был звонок из ФХР, но в сборную не еду
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
"Нам нужно на что-то есть": Волочкова призналась в долгах
66-летняя помолодевшая Алферова вышла в свет - СМИ
Страшно до слез: странные автомобили Шанхая
Технотренды в китайских автоновинках в Шанхае
Фоторепортажи
8Возвращение христиан в Каракош
22Цвет нации
10Полюс холода
15Роботы в Пальмире
11:59 (мск), источник: VN.ru

Губернатор: «Транспорт с Восточного обхода через Нижнюю Ельцовку не пойдет»

На строительстве Восточного обхода вокруг Новосибирска возобновились работы. Точка в вопросе поставлена: транспорт, выходящий с Восточного обхода, через Нижнюю Ельцовку не пойдет. Однако в будущем городу все равно придется решать проблему пробки из-за «узкого горлышка» в районе въезда в этот район с Бердского шоссе.

Об этом 25 апреля сообщил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий на пресс-конференции в региональном правительстве.

Губернатор пошел навстречу жителям Нижней Ельцовки — строительство выхода с Восточного обхода перенесут в сторону Искитимского района.

— Сейчас возобновлены работы по строительству Восточного обхода в тех объемах, которые ранее были утверждены. Есть предпосылки, что объемы финансирования могут быть увеличены решением Министерства транспорта РФ по федеральным программам, — сказал Владимир Городецкий. — Сейчас важнее, чтобы подрядчик со своими строительными организациями был готов выполнить их.

Глава региона пояснил, что решение о переносе строительства выхода в Искитимский район он принял с учетом позиции активных жителей Советского района.

— Раз люди так решили, с учетом их позиции, мы не пойдем против, вопрос снят, — сказал губернатор. — Транспорт с Восточного обхода через Нижнюю Ельцовку не пойдет. Но в тоже время я понимаю, что в этом месте есть «болевая точка» — затруднен выход большого количества транспорта через «узкое горлышко» — из этого района и со стороны медицинской академии. То есть, проблема остается, и городу придетсяее решать.

Напомним, что в марте жители города особенно активно обсуждали вопросы строительства Восточного обхода, точнее, перспективы пуска транзитного транспорта через Советский район. Это предложение вызвало волну протестов у жителей Академгородка и Нижней Ельцовки, которые опасались дорожного коллапса.

Восточный обход представляет собой автодорогу протяженностью 80 километров в объезд Новосибирска с развязками и мостами. Трасса в перспективе должна соединить Северный обход, Гусинобродское шоссе и федеральную трассу М-52 «Чуйский тракт». Строительство обхода финансируется из федерального бюджета без участия областной казны.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Захват парковок пресек прокурор Новосибирска
Медведев рассказал о личных проверках состояния дорог за рулем
Фигурант дела о теракте в Петербурге оказался фантомом на родине
СМИ сообщили о скорой переброске истребителей F-35A в Эстонию
МИД РФ упразднил должность уполномоченного по правам человека
Минкульт не будет учитывать выводы экспертов по «Матильде»
Mail.Ru Group инвестирует $100 млн в разработчиков игр
Японский губернатор рассказал о судьбе подаренного Путиным кота
Спорт
«Спартак» отыграется на «Урале», Семак не уступит Бердыеву Сегодня двумя матчами откроется программа 25-го тура чемпионата России
Авто
В Тольятти засняли «роскошную» «Весту» вице-президента АВТОВАЗа Вице-президента автогиганта по инжинирингу Харальд Грюбель передвигается на длиннобазном седане Lada Vesta Signature
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной Режиссер очередной экранизации классического романа считает критику исполнителей главных ролей необоснованной
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Комнаты в коммуналках Петербурга стали дешевле
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз Телеведущая готовится стать мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь