В Кишиневе отключат электроэнергию

— бул. Штефан чел Маре 4, 6, 6/1, 8; ул. Чуфля 32, 34, 45, 47, 49; ул. Колумна 25, 27, 30, 31, 33, 66; ул. Измаил 45, 45/1, 84, 84/3, 86; ул. Толстой 63, 68, 72, 72/10, 78; ул. Варлаам 43; ул. Анестиаде 26, ул. Старостенко Starostenco 29 в период с 09:00 — 13:00 — бул. Штефан чел Маре62, 64, 64/1, 64A, ул. Варлаам 63, Тигина 57, 59 в период с 13:00 — 17:00.

— ул. Зелински 24, 24A, 26/2 в период с 09:00 — 18:00.

Red Union Fenosa сообщает, что в следующих локациях будет отключена подача электроэнергии:

Сектор Чеканы:

— ул. А. Руссо 18, 18/1, 18/2, 20, 22, 59/6; ул. Джинта Латинэ 15/2; ул. M. Садовяну 4/7 в период с 09:10 — 16:00

— ул. Колоница1−7, 2−4, 105−175, 108−190; — ул. Вадул луй Водская 144, 146, 162, 166, 178, 180 -в период с 13:30 — 17:00

— ул. Кэлэторилор 103, 105; ул. Кэрэмиделор 85, 91, 100; ул. Узинелор 96/4, 143, 161 в период с 13:00 — 17:00

— ул. Кэлэторилор107; ул. Ребряну 127−135; ул. Мовилени 34, 71−97; ул. Параскива 16, 19, 19/1, 2 °F , 23; ул. Узинелор 165/2, ул. Волунтарилор 20 в период с 09:00 — 12:30

— ул. Джинта Латинэ 1/1, 5/1, 5/2, 5/3, 7, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 11, 15 в период с 10:30 — 17:00.

Коммуна Бубуечь:

— ул. M. Витязул, ул. Траян, ул. Кантемир в период с 09:10 — 16:00.



Пригород Сынджера:

— ул.31 Августа, ул. Кишинэу, ул. Флорилор, ул. Штефан чел Маре, ул. П. Рареш, ул. Меморией в период с 09:30 — 18:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в районах Молдовы, среди которых Анений Ной, Кагул, Кантемир, Калараш, Каушаны, Чимишлия, Криуляны и Яловены.

Для информации по справке вы можете обратиться по следующему номеру: 022−43−11−11.