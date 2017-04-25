«Опасный» опыт: в Новосибирске появится первая пешеходная улица

В Новосибирске не оставляют идеи сделать одну из центральных улиц — улицу Ленина — пешеходной.

С 24 по 26 апреля в городе проходит совещание по созданию концепции благоустройства улицы. В начале апреля департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска пригласил горожан поучаствовать в работе проектного семинара «Линия Ленина».

Новосибирцы прислали более 200 заявок на участие в рабочей группе, отобрано 38 участников: архитекторов, дизайнеров, специалистов по транспорту, краеведов и маркетологов. К вопросу привлекли в том числе ведущих российских и зарубежных урбанистов. Организаторы и участники поставили цель — разработать концепцию развития улицы Ленина, в том числе транспортную модель и модель микромобильности, концепцию бизнес активности, сценариев для неформальных сообществ и дизайн-кода.

До этого на сайте мэрии был проведен опрос о пешеходном статусе улицы Ленина. Тогда около 70% принявших участие в опросе высказались за создание пешеходной зоны на улице Ленина. В настоящее время проводится еще один опрос для горожан по той же теме.

По итогам всех этих мероприятий должны быть разработаны рекомендации по созданию первой пешеходной улицы в Новосибирске. Насколько на этот раз все это пойдет дальше просто идеи — вопрос открытый. Четыре года назад, в 2013 году, он уже обсуждался, но разговоры так ни к чему не привели. Архитектор ООО «АПМ-2002», ассистент кафедры архитектуры НГУАДИ Дмитрий Поповский в беседе с ИА REGNUM отметил, что этот вопрос был еще при советской власти.

«Такие идеи высказывались и предлагались, но, как и большая часть советского генплана, не были реализованы. Естественно, что если бы это произошло при советской власти, то мы бы сейчас другой улицу Ленина даже не могли бы представить, несмотря на резко возросший автомобильный трафик. Если мы посмотрим опыт западных стран, где достаточно высокий уровень автомобилизации и где плотность дорожно-уличной сети плотнее, чем в Новосибирске, то увидим, что там все равно присутствуют пробки. И на данный момент, чтобы избежать транспортного коллапса, там используется политика подавления автомобилепользования — это платные парковки, ограничения въезда в центр города и так далее, чтобы сделать пользование автомобиля дороже и пересадить людей на общественный транспорт. Учитывая, что наша уличная сеть в любом случае не справляется с автомобильным трафиком, до коллапса, когда город встанет, еще далековато. Но, так или иначе, мы тоже будем, скорее всего, двигаться по пути этих стран. Уже идут разговоры и о введении платных парковок и так далее. В этом плане улица Ленина, если ее перекрывать, — это тоже некий элемент подавление автомобилепользования», — считает Дмитрий Поповский, подчеркивая, что в данному случае автомобилисты скажут, что это плохо, не автомобилисты — что хорошо, если улица станет пешеходной.

Плюс в данном случае Поповский считает и улучшение экологии.

«В советское время у нас с экологией было не очень все хорошо, потому что были заводы и они разместились после эвакуации как попало, в том числе химзавод на улице Фабричной все свои выбросы как раз в центр города кидал. Потом большая часть заводов закрылась и экология у нас стала лучше, а потом снова произошло резкое ухудшение, потому что как раз многие купили автомобили. Соответственно, если мы в какой-то части города убираем автомобили, то получаем улучшение экологии», — считает архитектор.

Эксперт видит еще один «сложный вопрос», который связан с предприятиями и организациями, располагающимися на улице Ленина (различные кофейни, универсамы и так далее).

«Когда только начинался обсуждаться этот вопрос, был такой аргумент, что в любом приличном городе есть пешеходная улица, причем она есть не только в Москве и Петербурге, но и перечисляли города, вплоть до мелких. Но я не встречал анализа, как работают эти пешеходные улицы, как на них предприятия работают: до того, как улица была превращена в пешеходную и как после стали функционировать. Скорее всего, некоторым предприятиям придется подумать, как можно переориентироваться в новых условиях», — отмечает эксперт.